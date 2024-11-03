ВС РФ поразили эшелон с бронетехникой, нефтебазу и цеха с БПЛА

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ВС РФ уничтожили эшелоны с бронетехникой ВСУ
ВС РФ уничтожили эшелоны с бронетехникой ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации российские силы нанесли удары по ряду важных объектов, используемых ВСУ. Цели атак включали железнодорожный эшелон с бронетехникой, инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, нефтебазу и производственные цеха беспилотников, сообщили в Минобороны России.

«… нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энгергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале министерства.

Дополнительно, уточняется, что в результате операций была ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства. Это стало значимым результатом в контексте продолжающихся боевых действий.

Ранее экипаж российского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» успешно перехватил и уничтожил 12 ракет системы «Град», которые были выпущены ВСУ в направлении освобождающих Угледар военнослужащих РФ. В ходе операции, кроме снарядов РСЗО, были сбиты также десятки других воздушных объектов, включая дроны «Фурия» и «Лелека».

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В ходе спецоперации российские силы нанесли удары по ряду важных объектов, используемых ВСУ. Цели атак включали железнодорожный эшелон с бронетехникой, инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, нефтебазу и производственные цеха беспилотников, сообщили в Минобороны России. «… нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энгергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале министерства. Дополнительно, уточняется, что в результате операций была ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства. Это стало значимым результатом в контексте продолжающихся боевых действий. Ранее экипаж российского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» успешно перехватил и уничтожил 12 ракет системы «Град», которые были выпущены ВСУ в направлении освобождающих Угледар военнослужащих РФ. В ходе операции, кроме снарядов РСЗО, были сбиты также десятки других воздушных объектов, включая дроны «Фурия» и «Лелека».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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