03 ноября 2024

Люди на севере Пермского края третьи сутки вынуждены выживать без света

Мэр Русанов: восстановленные сети в Соликамске не держат напряжение
© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье на борьбу с проблемой брошены все резервы
В Прикамье на борьбу с проблемой брошены все резервы Фото:

В результате ремонтных работ выяснилось — некоторые участки восстановленных электросетей не держат напряжение. Об этом сообщил мэр Соликамского округа Александр Русанов. На севере Прикамья продолжают устранять последствия серии коммунальных аварий, в результате которых часть населения осталась без света и воды.

«Электроснабжение восстановлено в следующих населенных пунктах: Карякино, Давыдово и Усовский. Что касается Жуланово, то сеть включили, но, к сожалению, она не держит. С самого раннего утра работы продолжатся. Такая же у нас ситуация по Касибу, Басиму, Лобаново и Осокино», — отчитался соликамский глава в ночь на 4 ноября в своем telegram-канале.

Из-за сильного ветра и снежных ливней в ряде территорий на севере края оборвало линии электропередач. Во многих населенных пунктах пропал свет, в некоторых домовладениях Березников и Соликамска — вода после выхода из строя водозаборов. О похожих проблемах информировали власти Чердынского округа. По данным пресс-службы ПАО «Россети Урал», к аварийно восстановительным работам привлечены 42 бригады из 140 специалистов и свыше 50 единиц техники.

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В результате ремонтных работ выяснилось — некоторые участки восстановленных электросетей не держат напряжение. Об этом сообщил мэр Соликамского округа Александр Русанов. На севере Прикамья продолжают устранять последствия серии коммунальных аварий, в результате которых часть населения осталась без света и воды. «Электроснабжение восстановлено в следующих населенных пунктах: Карякино, Давыдово и Усовский. Что касается Жуланово, то сеть включили, но, к сожалению, она не держит. С самого раннего утра работы продолжатся. Такая же у нас ситуация по Касибу, Басиму, Лобаново и Осокино», — отчитался соликамский глава в ночь на 4 ноября в своем telegram-канале. Из-за сильного ветра и снежных ливней в ряде территорий на севере края оборвало линии электропередач. Во многих населенных пунктах пропал свет, в некоторых домовладениях Березников и Соликамска — вода после выхода из строя водозаборов. О похожих проблемах информировали власти Чердынского округа. По данным пресс-службы ПАО «Россети Урал», к аварийно восстановительным работам привлечены 42 бригады из 140 специалистов и свыше 50 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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