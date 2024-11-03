Люди на севере Пермского края третьи сутки вынуждены выживать без света

В результате ремонтных работ выяснилось — некоторые участки восстановленных электросетей не держат напряжение. Об этом сообщил мэр Соликамского округа Александр Русанов. На севере Прикамья продолжают устранять последствия серии коммунальных аварий, в результате которых часть населения осталась без света и воды.
«Электроснабжение восстановлено в следующих населенных пунктах: Карякино, Давыдово и Усовский. Что касается Жуланово, то сеть включили, но, к сожалению, она не держит. С самого раннего утра работы продолжатся. Такая же у нас ситуация по Касибу, Басиму, Лобаново и Осокино», — отчитался соликамский глава в ночь на 4 ноября в своем telegram-канале.
Из-за сильного ветра и снежных ливней в ряде территорий на севере края оборвало линии электропередач. Во многих населенных пунктах пропал свет, в некоторых домовладениях Березников и Соликамска — вода после выхода из строя водозаборов. О похожих проблемах информировали власти Чердынского округа. По данным пресс-службы ПАО «Россети Урал», к аварийно восстановительным работам привлечены 42 бригады из 140 специалистов и свыше 50 единиц техники.
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