Онкоиммунолог рассказал о главном прорыве в лечении рака

Вакцина против рака переходит в позднюю фазу клинических испытаний. Это событие является значительным шагом вперед в борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил онкоиммунолог Даниил Щепеляев.
«Один из главных прорывов — начало использования вакцин против рака. <...>На сегодняшний день наиболее эффективной терапией злокачественных образований считается клеточная. Однако этот метод безумно дорогой, причем во всех странах. На первый план выходит вопрос цены. К слову, СССР добился в исследовании клеточной терапии лучших результатов в мире», — заявил Щепеляев в разговоре с NEWS.ru. Он уточнил, что недавно было объявлено о переходе вакцины в заключительную стадию клинических испытаний. Это означает, что уровень токсичности препарата сочтен приемлемым и находится в разумных пределах, а его эффективность оценивается как достаточно высокая.
Специалист подчеркнул, что такие вакцины предназначены для лечения уже диагностированных случаев рака и в будущем могут быть разработаны профилактические лекарства. Они создаются на основе веществ, имитирующих раковые клетки, что позволяет организму развивать целенаправленный ответ.
Щепеляев отмечает, что среди существующих методов клеточная терапия остается одной из наиболее эффективных, но ее стоимость остается высокой. В этом контексте их разработка может стать более доступной альтернативой. Новая вакцина показала достаточно высокую эффективность и приемлемый уровень токсичности, что делает ее важным инструментом в лечении рака.
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