Израиль официально разорвал сотрудничество с БАПОР

Израиль официально прекратил сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон сообщил об этом решении председателю Генеральной Ассамблеи ООН Филемону Янгу, подчеркнув, что действия БАПОР поддерживают террористическую деятельность.
«После принятия закона о БАПОР Государство Израиль официально уведомило президента Генеральной Ассамблеи о прекращении сотрудничества с этой организацией. Несмотря на многочисленные свидетельства, которые мы представили в ООН и которые доказывают захват БАПОР движением ХАМАС, ООН ничего не сделала, чтобы изменить реальное положение дел», — написал Данон на своей странице в социальной сети Х. Он уточнил, что Израиль сохранит сотрудничество с гуманитарными агентствами, однако откажется от взаимодействия с теми организациями, которые поддерживают террористическую деятельность против страны.
Решение о разрыве сотрудничества последовало после принятия Кнессетом закона, запрещающего деятельность БАПОР в Израиле. Законодательный акт был принят в ответ на участие сотрудников организации в атаках на Израиль, организованных вооруженными сторонниками ХАМАС 7 октября 2023 года, передает RT.
Агентство БАПОР оказывает помощь палестинским беженцам, находящимся в Сирии, Ливане, на Западном берегу Иордана, в Иерусалиме и в секторе Газа. Организация была создана 8 декабря 1949 года и является одной из крупнейших программных инициатив ООН, занявшей более 30 тысяч сотрудников.
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