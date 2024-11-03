03 ноября 2024
02 ноября 2024

МЧС привлекли экспертов для выяснения причин пожара, где погибли 4 человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперты МЧС выясняют причины пожара в дачном доме в Сургуте
Эксперты МЧС выясняют причины пожара в дачном доме в Сургуте Фото:

В ночь с 3 на 4 ноября в Сургуте произошло возгорание деревянного дачного дома. В результате пожара погибли четыре человека, еще один пострадал. Для выяснения причин возникновения огня привлечены специалисты испытательной пожарной лаборатории, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.

«Пока причины пожара неизвестны. Для их выяснения привлекли специалистов испытательной пожарной лаборатории — учреждение, которое занимается исследованиями в области пожара. Они проведут соответствующие испытания и скажут, что вызвало возгорание», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом пожаре погибли годовалый мальчик, 3-летняя девочка, 27-летняя женщина и мужчина 56 лет. Позже стало известно, что один человек смог выбраться из огня. Он госпитализирован в травматологическую больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь с 3 на 4 ноября в Сургуте произошло возгорание деревянного дачного дома. В результате пожара погибли четыре человека, еще один пострадал. Для выяснения причин возникновения огня привлечены специалисты испытательной пожарной лаборатории, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России. «Пока причины пожара неизвестны. Для их выяснения привлекли специалистов испытательной пожарной лаборатории — учреждение, которое занимается исследованиями в области пожара. Они проведут соответствующие испытания и скажут, что вызвало возгорание», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в этом пожаре погибли годовалый мальчик, 3-летняя девочка, 27-летняя женщина и мужчина 56 лет. Позже стало известно, что один человек смог выбраться из огня. Он госпитализирован в травматологическую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...