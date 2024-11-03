МЧС привлекли экспертов для выяснения причин пожара, где погибли 4 человека

В ночь с 3 на 4 ноября в Сургуте произошло возгорание деревянного дачного дома. В результате пожара погибли четыре человека, еще один пострадал. Для выяснения причин возникновения огня привлечены специалисты испытательной пожарной лаборатории, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.
«Пока причины пожара неизвестны. Для их выяснения привлекли специалистов испытательной пожарной лаборатории — учреждение, которое занимается исследованиями в области пожара. Они проведут соответствующие испытания и скажут, что вызвало возгорание», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в этом пожаре погибли годовалый мальчик, 3-летняя девочка, 27-летняя женщина и мужчина 56 лет. Позже стало известно, что один человек смог выбраться из огня. Он госпитализирован в травматологическую больницу.
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