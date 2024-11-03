Стало известно о еще одном пострадавшем в ночном пожаре в Сургуте (ХМАО). Он госпитализирован в травматологическую больницу, сообщили в мэрии Сургута.
«3 ноября в 21.54 произошло загорание дачного дома в СОТ „Прибрежный-3“. При тушении пожара в доме обнаружены 4 погибших: двое взрослых и двое детей. Еще один человек пострадал, он госпитализирован в травматологическую больницу», — рассказали в пресс-службе мэрии Сургута.
Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь. При необходимости ему окажут помогут с получением временного жилья.
Ранее URA.RU cообщало о пожаре в Сургуте, где погибли четыре человека. Среди них были двое детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!