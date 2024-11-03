03 ноября 2024
02 ноября 2024

В ХМАО в пожаре, где погибли 4 человека, есть еще один пострадавший

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается медпомощь
Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается медпомощь Фото:

Стало известно о еще одном пострадавшем в ночном пожаре в Сургуте (ХМАО). Он госпитализирован в травматологическую больницу, сообщили в мэрии Сургута. 

«3 ноября в 21.54 произошло загорание дачного дома в СОТ „Прибрежный-3“. При тушении пожара в доме обнаружены 4 погибших: двое взрослых и двое детей. Еще один человек пострадал, он госпитализирован в травматологическую больницу», — рассказали в пресс-службе мэрии Сургута.

Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь. При необходимости ему окажут помогут с получением временного жилья.

Ранее URA.RU cообщало о пожаре в Сургуте, где погибли четыре человека. Среди них были двое детей.

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Стало известно о еще одном пострадавшем в ночном пожаре в Сургуте (ХМАО). Он госпитализирован в травматологическую больницу, сообщили в мэрии Сургута.  «3 ноября в 21.54 произошло загорание дачного дома в СОТ „Прибрежный-3“. При тушении пожара в доме обнаружены 4 погибших: двое взрослых и двое детей. Еще один человек пострадал, он госпитализирован в травматологическую больницу», — рассказали в пресс-службе мэрии Сургута. Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь. При необходимости ему окажут помогут с получением временного жилья. Ранее URA.RU cообщало о пожаре в Сургуте, где погибли четыре человека. Среди них были двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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