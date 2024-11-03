03 ноября 2024

Компания Utair готовится отменить авиарейсы между Курганом и Сургутом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиаперевозчик может отменить рейсы из Кургана
Авиаперевозчик может отменить рейсы из Кургана Фото:

Авиакомпания Utair собирается отменить рейсы между Курганом и Сургутом. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганский транспорт».

«Компания Utair с 12 ноября объявила о прекращении воздушных перевозок между Курганом и Сургутом. Рейсы выполнялись с 12 января 2020 года при поддержке федерального и регионального бюджетов», — указано в сообщении.

Корреспондент агентства направил запрос информации по теме публикации в авиакомпанию Utair. Ответ ожидается.

Ранее федеральное агентство воздушного транспорта поддержало инициативу губернатора Вадима Шумкова по субсидированию авиарейсов из Кургана в Сургут. Деньги направлялись из федеральной и региональной казны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания Utair собирается отменить рейсы между Курганом и Сургутом. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганский транспорт». «Компания Utair с 12 ноября объявила о прекращении воздушных перевозок между Курганом и Сургутом. Рейсы выполнялись с 12 января 2020 года при поддержке федерального и регионального бюджетов», — указано в сообщении. Корреспондент агентства направил запрос информации по теме публикации в авиакомпанию Utair. Ответ ожидается. Ранее федеральное агентство воздушного транспорта поддержало инициативу губернатора Вадима Шумкова по субсидированию авиарейсов из Кургана в Сургут. Деньги направлялись из федеральной и региональной казны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...