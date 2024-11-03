Компания Utair готовится отменить авиарейсы между Курганом и Сургутом

Авиакомпания Utair собирается отменить рейсы между Курганом и Сургутом. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганский транспорт».
«Компания Utair с 12 ноября объявила о прекращении воздушных перевозок между Курганом и Сургутом. Рейсы выполнялись с 12 января 2020 года при поддержке федерального и регионального бюджетов», — указано в сообщении.
Корреспондент агентства направил запрос информации по теме публикации в авиакомпанию Utair. Ответ ожидается.
Ранее федеральное агентство воздушного транспорта поддержало инициативу губернатора Вадима Шумкова по субсидированию авиарейсов из Кургана в Сургут. Деньги направлялись из федеральной и региональной казны.
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