Синоптик раскрыл, когда сильный ветер стихнет в Свердловской области

В Свердловской области сильный ветер стихнет в ночь с 4 на 5 ноября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В понедельник на территории Свердловской области сохранится порывистый ветер, сопровождающий продолжающееся поступление в регион холодной воздушной массы, которая распространяется в тылу циклона „Martina“. Центр циклона при этом располагается во районе Ямала. Осадки под влиянием петли окклюзии циклона по-прежнему вероятны в северных и западных районах области. В ночь на вторник ветер стихнет», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Ранее URA.RU писало о том, что 4 ноября свердловчан ждут заморозки. В регион придет мощный мороз — ночью температура воздуха опустится до -7 градусов.
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