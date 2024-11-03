03 ноября 2024

Синоптик раскрыл, когда сильный ветер стихнет в Свердловской области

Синоптик Пулин: ветер стихнет в Свердловской области в ночь на 5 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Осадки вероятны в северных и западных районах области
Осадки вероятны в северных и западных районах области Фото:

В Свердловской области сильный ветер стихнет в ночь с 4 на 5 ноября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В понедельник на территории Свердловской области сохранится порывистый ветер, сопровождающий продолжающееся поступление в регион холодной воздушной массы, которая распространяется в тылу циклона „Martina“. Центр циклона при этом располагается во районе Ямала. Осадки под влиянием петли окклюзии циклона по-прежнему вероятны в северных и западных районах области. В ночь на вторник ветер стихнет», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ранее URA.RU писало о том, что 4 ноября свердловчан ждут заморозки. В регион придет мощный мороз — ночью температура воздуха опустится до -7 градусов.

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В Свердловской области сильный ветер стихнет в ночь с 4 на 5 ноября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В понедельник на территории Свердловской области сохранится порывистый ветер, сопровождающий продолжающееся поступление в регион холодной воздушной массы, которая распространяется в тылу циклона „Martina“. Центр циклона при этом располагается во районе Ямала. Осадки под влиянием петли окклюзии циклона по-прежнему вероятны в северных и западных районах области. В ночь на вторник ветер стихнет», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ранее URA.RU писало о том, что 4 ноября свердловчан ждут заморозки. В регион придет мощный мороз — ночью температура воздуха опустится до -7 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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