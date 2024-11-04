Выборы в Молдавии: Санду переиграла Стояногло за счет голосов из-за рубежа

Санду победила на выборах президента Молдавии
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Санду побеждает на выборах президента Молдавии
Санду побеждает на выборах президента Молдавии Фото:

Действующий президент Молдавии Майя Санду выиграла выборы президента. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны. 

«ЦИК Молдавии огласил данные после обработки 100% протоколов: баллотирующаяся на второй срок Майя Санду лидирует на выборах президента республики с 55,33%», — говорится на сайте ЦИК. Ее оппонент — бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло набрал 44,67%.

В Молдавии 3 ноября состоялся второй тур президентских выборов, в котором участвовали 1 697 019 избирателей. С 2020 года президентом страны является Майя Санду, основательница партии «Действие и солидарность». Ее оппонентом был кандидат от пророссийской Партии социалистов Республики Молдова, Игорь Стояногло.

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Действующий президент Молдавии Майя Санду выиграла выборы президента. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны.  «ЦИК Молдавии огласил данные после обработки 100% протоколов: баллотирующаяся на второй срок Майя Санду лидирует на выборах президента республики с 55,33%», — говорится на сайте ЦИК. Ее оппонент — бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло набрал 44,67%. В Молдавии 3 ноября состоялся второй тур президентских выборов, в котором участвовали 1 697 019 избирателей. С 2020 года президентом страны является Майя Санду, основательница партии «Действие и солидарность». Ее оппонентом был кандидат от пророссийской Партии социалистов Республики Молдова, Игорь Стояногло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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