Кто победил в выборах президента в Молдавии: итоги голосования, заявления о расколе в стране

Стояногло выиграл выборы на территории Молдавии

04 ноября 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

Майя Санду заявила о своей победе Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы Молдавии, получив 54,43% голосов. После подсчета 98% бюллетеней, по данным ЦИК, ее основной соперник, экс-генпрокурор Александр Стояногло от оппозиционной Партии социалистов, занимает второе место с 45,57% голосов. При этом он лидирует на внутренних избирательных участках. Как голосовали граждане Молдавии, заявления победителя и реакция общественности — в материале URA.RU. Итоги голосования Александр Стояногло, несмотря на общий результат, показал лучшие показатели внутри страны. Большинство жителей северных и южных регионов Молдавии отдали свои голоса за бывшего генерального прокурора, который был уволен властями под управлением Санду, в то время как центральные области страны в основном поддержали действующего президента, пишет РИА Новости. В частности, поддержка Стояногло оказалась значительной в Бельцах — втором по величине городе Молдавии. Тем не менее, в столице Кишиневе большинство жителей проголосовали за Санду. По информации, предоставленной ЦИК Молдавии, после подсчета 97% избирательных бюллетеней, Майя Санду получила поддержку 53,53% избирателей. Ее соперник, экс-генеральный прокурор страны Александр Стояногло, набрал 46,47% голосов. Санду заявила о своей победе Майя Санду объявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, передает RT. В своем выступлении она подчеркнула свою обязанность быть президентом для всех граждан страны, независимо от их политических предпочтений. «Хочу высказать слова благодарности своим избирателям за активное участие в прошедших выборах. Более того, голос каждого гражданина является вкладом в будущее страны, независимо, кому они отдали предпочтение — за меня или моего конкурента Александра Стояногло», — заявила Санду на брифинге в своем предвыборном штабе. Санду также поддержала призывы своего оппонента Александра Стояногло к сохранению мира и стабильности в республике. Она подчеркнула, что ее приоритетом остается укрепление доверия между гражданами и стремление к стабильности независимо от политических различий Что известно о Санду Майя Санду, родившаяся в 1972 году в селе Рисипены, Молдавия, прошла путь от сельской ученицы до президента страны. Она начала свою карьеру после окончания Молдавского государственного университета в 1994 году, где она получила диплом менеджера. С 2012 по 2015 годы Санду возглавляла министерство образования Молдавии, где внедрила ряд реформ для повышения прозрачности системы. В 2016 году она основала партию «Действие и солидарность» и через три года стала премьер-министром, а затем и президентом страны с проевропейской и антикоррупционной программой. В 2020 году Санду обошла по количеству голосов своего главного оппонента — действующего лидера Игоря Додона. Она вступила в должность президента 24 декабря. В своей предвыборной кампании Санду обещала активизировать отношения с Румынией и Евросоюзом, заверяла, что не откажется от контакта с Москвой, сохранит статус русского языка и не отменит празднование Дня Победы. Но после начала конфликта на Украине молдавский президент поддержала Киев, а все обещания были нарушены. Санду уверена, у Молдавии есть только один путь — евроинтеграци. В случае победы Молдавия будет развивать отношения с Румынией, Украиной, ЕС и Вашингтоном. Реакция политиков и общественности Президент Молдавии Майя Санду, баллотировавшаяся на второй срок, вызвала серьезный раскол в обществе, разделив его на два противостоящих лагеря. Эту информацию привел политический аналитик в своем Telegram-канале, указывая на критическую ситуацию после выборов. «Что Санду удалось, так это разбить общество на два довольно непримиримых лагеря. Так как после этих выборов оппозиция полностью уничтожена, то что теперь Санду и ПДС (правящая партия „Действие и солидарность“ — ред.) делать с половиной страны, которая будет не принимать другую, абсолютно нерешаемая задача», — написал Осталеп в своем telegram-канале. По его словам, в Молдавии после выборов сложилась напряженная атмосфера. Молдавский политолог Зураб Тодуа заявил, что президент Молдавии Майя Санду, проиграв выборы внутри страны и вытянув победу за счет сомнительного голосования на участках за рубежом, утратила легитимность и доверие избирателей. «У кандидата от власти были идеальные условия. И при этом получить такой результат внутри страны — это надо было феноменально разочаровать людей. На самом деле это поражение власти. Стояногло выигрывает в Молдове», — заявил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы Молдавии, получив 54,43% голосов. После подсчета 98% бюллетеней, по данным ЦИК, ее основной соперник, экс-генпрокурор Александр Стояногло от оппозиционной Партии социалистов, занимает второе место с 45,57% голосов. При этом он лидирует на внутренних избирательных участках. Как голосовали граждане Молдавии, заявления победителя и реакция общественности — в материале URA.RU. Александр Стояногло, несмотря на общий результат, показал лучшие показатели внутри страны. Большинство жителей северных и южных регионов Молдавии отдали свои голоса за бывшего генерального прокурора, который был уволен властями под управлением Санду, в то время как центральные области страны в основном поддержали действующего президента, пишет РИА Новости. В частности, поддержка Стояногло оказалась значительной в Бельцах — втором по величине городе Молдавии. Тем не менее, в столице Кишиневе большинство жителей проголосовали за Санду. По информации, предоставленной ЦИК Молдавии, после подсчета 97% избирательных бюллетеней, Майя Санду получила поддержку 53,53% избирателей. Ее соперник, экс-генеральный прокурор страны Александр Стояногло, набрал 46,47% голосов. Майя Санду объявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, передает RT. В своем выступлении она подчеркнула свою обязанность быть президентом для всех граждан страны, независимо от их политических предпочтений. «Хочу высказать слова благодарности своим избирателям за активное участие в прошедших выборах. Более того, голос каждого гражданина является вкладом в будущее страны, независимо, кому они отдали предпочтение — за меня или моего конкурента Александра Стояногло», — заявила Санду на брифинге в своем предвыборном штабе. Санду также поддержала призывы своего оппонента Александра Стояногло к сохранению мира и стабильности в республике. Она подчеркнула, что ее приоритетом остается укрепление доверия между гражданами и стремление к стабильности независимо от политических различий Майя Санду, родившаяся в 1972 году в селе Рисипены, Молдавия, прошла путь от сельской ученицы до президента страны. Она начала свою карьеру после окончания Молдавского государственного университета в 1994 году, где она получила диплом менеджера. С 2012 по 2015 годы Санду возглавляла министерство образования Молдавии, где внедрила ряд реформ для повышения прозрачности системы. В 2016 году она основала партию «Действие и солидарность» и через три года стала премьер-министром, а затем и президентом страны с проевропейской и антикоррупционной программой. В 2020 году Санду обошла по количеству голосов своего главного оппонента — действующего лидера Игоря Додона. Она вступила в должность президента 24 декабря. В своей предвыборной кампании Санду обещала активизировать отношения с Румынией и Евросоюзом, заверяла, что не откажется от контакта с Москвой, сохранит статус русского языка и не отменит празднование Дня Победы. Но после начала конфликта на Украине молдавский президент поддержала Киев, а все обещания были нарушены. Санду уверена, у Молдавии есть только один путь — евроинтеграци. В случае победы Молдавия будет развивать отношения с Румынией, Украиной, ЕС и Вашингтоном. Президент Молдавии Майя Санду, баллотировавшаяся на второй срок, вызвала серьезный раскол в обществе, разделив его на два противостоящих лагеря. Эту информацию привел политический аналитик в своем Telegram-канале, указывая на критическую ситуацию после выборов. «Что Санду удалось, так это разбить общество на два довольно непримиримых лагеря. Так как после этих выборов оппозиция полностью уничтожена, то что теперь Санду и ПДС (правящая партия „Действие и солидарность“ — ред.) делать с половиной страны, которая будет не принимать другую, абсолютно нерешаемая задача», — написал Осталеп в своем telegram-канале. По его словам, в Молдавии после выборов сложилась напряженная атмосфера. Молдавский политолог Зураб Тодуа заявил, что президент Молдавии Майя Санду, проиграв выборы внутри страны и вытянув победу за счет сомнительного голосования на участках за рубежом, утратила легитимность и доверие избирателей. «У кандидата от власти были идеальные условия. И при этом получить такой результат внутри страны — это надо было феноменально разочаровать людей. На самом деле это поражение власти. Стояногло выигрывает в Молдове», — заявил он.