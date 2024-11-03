03 ноября 2024

Полпред Жога приехал на выставку про русского Джеймса Бонда. Фото, видео

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Жога на выставке про русского Джеймса Бонда
Артем Жога посетил экспозицию, которую признали самой технологичной в мире Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога знакомится с экспозицией про легендарного советского разведчика Николая Кузнецова. В музее «Россия — моя история» его заметил корреспондент URA.RU.

Уникальное выставочное пространство было организовано в 2021-м — усилиями местных меценатов. В том же году экспозицию «Николай Кузнецов. Человек-легенда» признали самой технологичной в мире.

Николай Кузнецов в годы Великой Отечественной войны смог уничтожить 11 высших чинов нацистской Германии и был удостоен звания Героя СССР. Даже гитлеровцы признавали, что никогда не сталкивались с агентом такого высокого класса.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога знакомится с экспозицией про легендарного советского разведчика Николая Кузнецова. В музее «Россия — моя история» его заметил корреспондент URA.RU. Уникальное выставочное пространство было организовано в 2021-м — усилиями местных меценатов. В том же году экспозицию «Николай Кузнецов. Человек-легенда» признали самой технологичной в мире. Николай Кузнецов в годы Великой Отечественной войны смог уничтожить 11 высших чинов нацистской Германии и был удостоен звания Героя СССР. Даже гитлеровцы признавали, что никогда не сталкивались с агентом такого высокого класса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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