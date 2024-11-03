Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога знакомится с экспозицией про легендарного советского разведчика Николая Кузнецова. В музее «Россия — моя история» его заметил корреспондент URA.RU.
Уникальное выставочное пространство было организовано в 2021-м — усилиями местных меценатов. В том же году экспозицию «Николай Кузнецов. Человек-легенда» признали самой технологичной в мире.
Николай Кузнецов в годы Великой Отечественной войны смог уничтожить 11 высших чинов нацистской Германии и был удостоен звания Героя СССР. Даже гитлеровцы признавали, что никогда не сталкивались с агентом такого высокого класса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!