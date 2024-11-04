Вопрос о мордве и примаках признан лучшим на этнографическом диктанте. Скрин

Лучшим заданием этнодиктанта стал вопрос об обычаях мордвы
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Тотальный диктант 2018. Курган, ручка, татуировка, тотальный диктант 2018, молодежь
«Большой этнографический диктант» проходит с 1 по 8 ноября Фото:

Лучшим заданием Большого этнографического диктанта в 2024 году стал вопрос о культуре и обычаях пензенской мордвы. Об этом URA.RU рассказали организаторы просветительской акции «Большой этнографический диктант».

«У мордвы браки были патрилокальными, то есть жена переходила в семью мужа. Переход мужа в дом жены мог быть только в особых случаях. В такие зятья, которых в деревне называли примаками, шли неохотно. В селе к ним относились с пренебрежением. Пойти в примаки заставляла только великая нужда, поэтому ими становились парни из очень бедных семей. Пока были живы родители жены, примак не пользовался никакими правами в семье. Он становился хозяином только после их смерти. Что это были за условия?» — такой вопрос признан организаторами лучшим. Он также был включен в очный диктант на центральной площадке в Москве, который проходил в рамках V Всероссийского форума «Народы России».

Автором лучшего вопроса 2024 года стала жительница города Кузнецк Пензенской области Наталья Овчинникова, главный библиотекарь центральной городской библиотеки. Она второй год подряд принимает участие в организации площадки для диктанта на базе учреждения.

«У меня корни мордовского происхождения, поэтому я решила задать именно такой вопрос. Для этого нашла книгу „Мордва пензенской области“, изучила ее и выбрала актуальную для нашего времени тему. Недавно мне позвонили и сообщили, что мой вопрос вошел в число лучших. Я совсем этого не ожидала, так как не рассчитывала на победу», — сообщила корреспонденту URA.RU Наталья Овчинникова.

Как рассказал Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, отличительная особенность диктанта этого года состоит в том, что каждый его участник сам мог попробовать себя в качестве автора и прислать свои задания. Лучший вопрос вошел в общефедеральную часть, а автор, который его сформулировал, получит памятные призы от организаторов.

Лучший вопрос с «Большого этнографического диктанта»
Лучший вопрос с «Большого этнографического диктанта»

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Лучшим заданием Большого этнографического диктанта в 2024 году стал вопрос о культуре и обычаях пензенской мордвы. Об этом URA.RU рассказали организаторы просветительской акции «Большой этнографический диктант». «У мордвы браки были патрилокальными, то есть жена переходила в семью мужа. Переход мужа в дом жены мог быть только в особых случаях. В такие зятья, которых в деревне называли примаками, шли неохотно. В селе к ним относились с пренебрежением. Пойти в примаки заставляла только великая нужда, поэтому ими становились парни из очень бедных семей. Пока были живы родители жены, примак не пользовался никакими правами в семье. Он становился хозяином только после их смерти. Что это были за условия?» — такой вопрос признан организаторами лучшим. Он также был включен в очный диктант на центральной площадке в Москве, который проходил в рамках V Всероссийского форума «Народы России». Автором лучшего вопроса 2024 года стала жительница города Кузнецк Пензенской области Наталья Овчинникова, главный библиотекарь центральной городской библиотеки. Она второй год подряд принимает участие в организации площадки для диктанта на базе учреждения. «У меня корни мордовского происхождения, поэтому я решила задать именно такой вопрос. Для этого нашла книгу „Мордва пензенской области“, изучила ее и выбрала актуальную для нашего времени тему. Недавно мне позвонили и сообщили, что мой вопрос вошел в число лучших. Я совсем этого не ожидала, так как не рассчитывала на победу», — сообщила корреспонденту URA.RU Наталья Овчинникова. Как рассказал Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, отличительная особенность диктанта этого года состоит в том, что каждый его участник сам мог попробовать себя в качестве автора и прислать свои задания. Лучший вопрос вошел в общефедеральную часть, а автор, который его сформулировал, получит памятные призы от организаторов.
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