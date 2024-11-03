По центру Екатеринбурга прошел крестный ход: фото перекрытых улиц и тысяч горожан

В центре Екатеринбурга прошел крестный ход с тысячами горожан

04 ноября 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Возглавил крестный ход митрополит Екатеринбургский Евгений Фото: Размик Закарян © URA.RU По центру Екатеринбурга прошел крестный ход в честь Дня народного единства и праздника иконы Божией Матери, который традиционно поддерживал Фонд святой Екатерины. По данным городской епархии, на него вышло около 3,5 тысяч человек. Ради этого перекрыли улицы от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови, запечатлел корреспондент URA.RU. «Сегодня священный день для всякого русского человека. Хочется поздравить с днем памяти иконы Божией Матери Казанской. Мы каждый к этому дню приходим, имея какие-то надежды, но есть надежда на что-то. Кто-то просит о том, чтобы муж, брат, сын живыми вернулись со Специальной военной операции (СВО). Кто-то просит о том, чтобы какие-то смыслы и ценности вернулись в глубину сознания нашего общества. Кто-то просит о том, чтобы детей в нашей стране рождалось больше и воспитывались они не как сорная трава, а как граждане Небесного Отечества. У каждого свои прошения, и каждого лично в этот день слушает Пресвятая Богородица», — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который был во главе шествия. Перед крестным ходом состоялась литургия в Свято-Троицком соборе. Среди 3,5 тысяч горожан было много общественных активистов, чьи флаги можно было заметить над толпой. Также шествие охраняли силовики в форме, которые шли как его часть. Сопровождало мероприятие звучание колоколов из прицепа автомобиля, встроенного в колонну. Завершился ход праздничным молебном у Храма на Крови. О перекрытии улиц ради крестного хода в центре Екатеринбурга стало известно 28 октября. Перекрытия длились с 11:30 до 12:30 по местному времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По центру Екатеринбурга прошел крестный ход в честь Дня народного единства и праздника иконы Божией Матери, который традиционно поддерживал Фонд святой Екатерины. По данным городской епархии, на него вышло около 3,5 тысяч человек. Ради этого перекрыли улицы от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови, запечатлел корреспондент URA.RU. «Сегодня священный день для всякого русского человека. Хочется поздравить с днем памяти иконы Божией Матери Казанской. Мы каждый к этому дню приходим, имея какие-то надежды, но есть надежда на что-то. Кто-то просит о том, чтобы муж, брат, сын живыми вернулись со Специальной военной операции (СВО). Кто-то просит о том, чтобы какие-то смыслы и ценности вернулись в глубину сознания нашего общества. Кто-то просит о том, чтобы детей в нашей стране рождалось больше и воспитывались они не как сорная трава, а как граждане Небесного Отечества. У каждого свои прошения, и каждого лично в этот день слушает Пресвятая Богородица», — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который был во главе шествия. Перед крестным ходом состоялась литургия в Свято-Троицком соборе. Среди 3,5 тысяч горожан было много общественных активистов, чьи флаги можно было заметить над толпой. Также шествие охраняли силовики в форме, которые шли как его часть. Сопровождало мероприятие звучание колоколов из прицепа автомобиля, встроенного в колонну. Завершился ход праздничным молебном у Храма на Крови. О перекрытии улиц ради крестного хода в центре Екатеринбурга стало известно 28 октября. Перекрытия длились с 11:30 до 12:30 по местному времени.