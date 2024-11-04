Волонтер заявила о нежелании пленных украинских военнослужащих возвращаться домой

Украинские военнопленные часто отказываются от обмена и предпочитают оставаться на территории России. Об этом сообщила волонтер Марина Ашифина.
«Так сложилось, что очень много желающих военнопленных хотят остаться жить на территории Российской Федерации, то есть они массово отказываются от обмена на территорию Украины, вот их родственники также заинтересованы в этом, чтобы они остались здесь», — отметила Ашифина. Ее слова передает ТАСС.
Волонтер также заметила, что число пленных, оставшихся в России после освобождения, продолжает расти. Российские власти положительно реагируют на просьбы пленных остаться. В то же время, она упомянула, что Украина продолжает выплачивать пособия некоторым из них, несмотря на то что они фактически не являются пленными уже длительное время.
Ранее Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, сообщила, что в текущем году Минобороны РФ предложило Украине вернуть 935 военнопленных. Однако, по ее словам, Киев согласился принять только 279 человек из предложенного количества. Причины такого решения не разглашаются.
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