Стало известно, когда пройдет суд на россиянкой, бросившей младенца в турецком аэропорту

Первое заседание суда по делу россиянки Екатерины Бурназкиной, которая оставила своего новорожденного ребенка в аэропорту Антальи (Турция), назначено на 18 декабря. Об этом сообщила адвокат обвиняемой Айшегюль Кюбра Полат.
«Первое заседание суда по делу россиянки, оставившей новорожденную в аэропорту Антальи, состоится 18 декабря», — сообщила Айшегюль Кюбра Полат, передает ТАСС. В связи с проведением судебного процесса в Турции вопрос об экстрадиции гражданки России не будет подниматься до окончания судебного разбирательства.
Российская туристка Екатерина Бурказина родила ребенка в санитарной комнате аэропорта в Турции, после чего оставила его там и попыталась вылететь обратно на родину. Младенца обнаружила сотрудница уборочной службы. Женщина была арестована турецкими властями при попытке покинуть страну, передает MK.RU. В настоящее время новорожденный находится под опекой социальных служб Турции до результатов расследования.
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