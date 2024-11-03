Стала известна судьба младенца, которого мать бросила в туалете в Турции

Новорожденный ребенок, оставленный российской туристкой в аэропорту Антальи, остается под опекой социальных служб Турции во время расследования инцидента. Решение о не перевозке младенца в Россию было принято на фоне текущего уголовного дела.
«Новорожденный ребенок, которого российская туристка бросила в аэропорту Антальи, на время расследования будет находиться в социальной службе Турции», — сообщил Life. По информации турецкого адвоката Айшегюль Полат, малышка находится в хорошем состоянии и за ней хорошо ухаживают. Также юрист сообщила, что матери младенца запрещено видеться с дочерью до окончания ее ареста.
Ранее гражданка РФ родила ребенка в туалете турецкого аэропорта и бросила его, попытавшись улететь на родину. Ребенка нашла уборщица. Гражданку задержали.
Сейчас россиянка содержится в турецком СИЗО. Отмечается, что заключенных кормят три раза в день, у них есть доступ к телевизору и телефону, но звонить они могут только на турецкие линии, передает RT.
Уголовное дело в отношении матери младенца, обвиняемой в оставлении ребенка в опасности, будет рассмотрено на ближайшем заседании в декабре. Защита настаивает на том, что 18-летняя мать не осознавала свои действия из-за скрытой беременности и надеется на то, что ее не лишат свободы.
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