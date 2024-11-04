Россиянку, которая бросила новорожденную дочь в аэропорту, будут судить в Турции

Екатерину Бурназкину и ее мать, оставивших новорожденную девочку в аэропорту Антальи, будут судить в Турции по местному законодательству, сообщила турецкий адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Экстрадиция россиянок пока не рассматривается.
«Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь, что будет после этого — неизвестно», — рассказала Полат. Ее слова передает РИА Новости. Первое заседание ожидается в декабре, а защита будет аргументировать отсутствие умысла на убийство.
По словам Полат, на решение суда могут повлиять различные факторы, которые потенциально могут смягчить наказание. В то же время сроки и возможные последствия для обвиняемых пока остаются неопределенными.
Ранее российская туристка родила ребенка в туалете турецкого аэропорта и оставила его там, стремясь вернуться на родину. Новорожденного нашла работница службы уборки. После попытки покинуть страну женщина была задержана властями. Между тем, оставленный младенец находится под защитой социальных служб Турции на время проведения следствия по данному делу. В связи с расследованием уголовного дела, принято решение о том, что перевозка ребенка в Россию не будет осуществлена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.