Жога решил поддержать «Урал» в трудные времена: его заметили вместе с Куйвашевым. Фото

Полпред Жога поддержал «Урал» в игре с «Родиной»

04 ноября 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Артем Жога ходит в Екатеринбурге и на хоккей Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поддерживает легендарный ФК «Урал», недавно вылетевший из премьер-лиги. Его заметили в VIP-ложе «Екатеринбург-Арены» в компании губернатора Евгения Куйвашева — главного болельщика команды. Фотографией с URA.RU поделился читатель. По его наблюдениям, Жога и Куйвашев о чем-то общались все 90 минут. Игра, не дававшая особых поводов отвлекаться от бесед, закончилась скучными 0-0. «Урал» опустился на пятое место в Первой лиге, не позволяющее претендовать на возвращение в элиту российского футбола. Впрочем, впереди еще целый второй круг. Куйвашев, несмотря на вылет «Урала» из РПЛ, не стал урезать финансирование клуба, поставив задачу обязательно вернуться в премьер-лигу по итогам сезона: «Урал» воспринимается им как одна из визитных карточек региона. И поддержка от Жоги в деле спасения «шмелей» важна — тем более что на Урале сейчас нет другой команды, способной представлять округ в премьер-лиге. Артем Жога и Евгений Куйвашев проговорили все 90 минут Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поддерживает легендарный ФК «Урал», недавно вылетевший из премьер-лиги. Его заметили в VIP-ложе «Екатеринбург-Арены» в компании губернатора Евгения Куйвашева — главного болельщика команды. Фотографией с URA.RU поделился читатель. По его наблюдениям, Жога и Куйвашев о чем-то общались все 90 минут. Игра, не дававшая особых поводов отвлекаться от бесед, закончилась скучными 0-0. «Урал» опустился на пятое место в Первой лиге, не позволяющее претендовать на возвращение в элиту российского футбола. Впрочем, впереди еще целый второй круг. Куйвашев, несмотря на вылет «Урала» из РПЛ, не стал урезать финансирование клуба, поставив задачу обязательно вернуться в премьер-лигу по итогам сезона: «Урал» воспринимается им как одна из визитных карточек региона. И поддержка от Жоги в деле спасения «шмелей» важна — тем более что на Урале сейчас нет другой команды, способной представлять округ в премьер-лиге.