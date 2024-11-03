03 ноября 2024

Жога решил поддержать «Урал» в трудные времена: его заметили вместе с Куйвашевым. Фото

Полпред Жога поддержал «Урал» в игре с «Родиной»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред УрФО Артем Жога в свердловском филиале Фонда «Защитники Отечества». Екатеринбург , креков павел, жога артем
Артем Жога ходит в Екатеринбурге и на хоккей Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поддерживает легендарный ФК «Урал», недавно вылетевший из премьер-лиги. Его заметили в VIP-ложе «Екатеринбург-Арены» в компании губернатора Евгения Куйвашева — главного болельщика команды. Фотографией с URA.RU поделился читатель.

По его наблюдениям, Жога и Куйвашев о чем-то общались все 90 минут. Игра, не дававшая особых поводов отвлекаться от бесед, закончилась скучными 0-0. «Урал» опустился на пятое место в Первой лиге, не позволяющее претендовать на возвращение в элиту российского футбола. Впрочем, впереди еще целый второй круг.

Куйвашев, несмотря на вылет «Урала» из РПЛ, не стал урезать финансирование клуба, поставив задачу обязательно вернуться в премьер-лигу по итогам сезона: «Урал» воспринимается им как одна из визитных карточек региона. И поддержка от Жоги в деле спасения «шмелей» важна — тем более что на Урале сейчас нет другой команды, способной представлять округ в премьер-лиге.

Артем Жога и Евгений Куйвашев проговорили все 90 минут
Артем Жога и Евгений Куйвашев проговорили все 90 минут
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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поддерживает легендарный ФК «Урал», недавно вылетевший из премьер-лиги. Его заметили в VIP-ложе «Екатеринбург-Арены» в компании губернатора Евгения Куйвашева — главного болельщика команды. Фотографией с URA.RU поделился читатель. По его наблюдениям, Жога и Куйвашев о чем-то общались все 90 минут. Игра, не дававшая особых поводов отвлекаться от бесед, закончилась скучными 0-0. «Урал» опустился на пятое место в Первой лиге, не позволяющее претендовать на возвращение в элиту российского футбола. Впрочем, впереди еще целый второй круг. Куйвашев, несмотря на вылет «Урала» из РПЛ, не стал урезать финансирование клуба, поставив задачу обязательно вернуться в премьер-лигу по итогам сезона: «Урал» воспринимается им как одна из визитных карточек региона. И поддержка от Жоги в деле спасения «шмелей» важна — тем более что на Урале сейчас нет другой команды, способной представлять округ в премьер-лиге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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