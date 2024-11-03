Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Родиной» из Москвы, несмотря на поддержку полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги. Матч 17-го тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) завершился со счетом 0:0 и продлил серию «Шмелей» без побед до трех встреч. Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» при 5,2 тысячах зрителей, передает корреспондент URA.RU.
«Еще раз всех с праздником, с Днем народного единства. Как не посетить футбол домашней команды, у которой, несмотря на такую погоду, играют замечательные парни, молодцы. Болеем за них. Уверен, что победят», — сказал на видео Жога по ходу матча.
После 17 туров «Шмели» находятся на четвертом месте в чемпионате с 27 очками. ФК «Родина» находится на 12-й строчке Первой лиги — 20 очков. В прошлых матчах «Урал» сыграл против «Балтики» в Калининграде. Первую встречу уральцы проиграли по ходу чемпионата — 1:2. А вторая прошла в рамках Пути регионов Кубка России, где ФК «Урал» взял реванш у ФК «Балтика», победив с итоговым счетом 0:1. Теперь «Шмелей» ждут столичные «Химки» в четвертьфинале национального кубка.
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