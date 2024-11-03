Жога подтвердил статус селебрити в Екатеринбурге и попал в объятия настойчивого полковника. Фото

Полпред Жога посетил свердловский филиал «Защитников Отечества» без Куйвашева

04 ноября 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Артем Жога еще не был в свердловском филиале фонда Фото: Илья Московец © URA.RU Встреча полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги с бойцами СВО в Екатеринбурге подтвердила его необычное для других госслужащих округа амплуа — знаменитости. Уже второй раз за неделю, посещая публичное мероприятие, на фотосессии он тратит едва ли не столько же времени, сколько на формальную часть. На это обратил внимание корреспондент URA.RU и узнал, о чем за закрытыми дверями с Жогой говорил отчаянно добивавшийся его внимания полковник Юрий Яночкин — начальник областного отделения ДОСААФ. Интересно, что в помещении филиала фонда «Защитники Отечества» собрались в основном бойцы из родного для Жоги Донбасса. Говорят, это было желание самого фонда. Приветствуя, Жога заявил, что после недавней поездки в Курган, где рабочие на заводах работают в три смены (как, впрочем, много где еще), убедился, что «тыл у нас твердый, крепкий». «Рад приветствовать на нашей земле. Я говорю „на нашей“, потому что уже местный житель. Был в Тобольске, понял, что родился в этой губернии. Если исторические взять факты, Тобольская губерния включала в себя Магаданскую область», — поделился знанием Жога. На встречу с Жогой приехали даже женщины и дети Фото: Илья Московец © URA.RU Рядом с ним сидел Владимир Васильев — помощник главы администрации главы ДНР, куратор выездов делегаций донецких ветеранов боевых действий, организатор «Уроков мужества». «Вы — большой пример для всех наших ребят, мы вас поздравляем. [Рады], что президент меняет страну такими назначениями», — обратился он к Жоге. «Как дела вообще?» — спросил у него полпред. Васильев ответил, что «хорошо» — его команде согласован новый, уже 17-й регион для продвижения патриотической повестки. И предложил Жоге отправить в одну из таких поездок по стране кого-нибудь из Екатеринбурга. «А я думал, [предложишь] мне поехать. Уже размечтался…», — посмеялся полпред. «Мы подготовим достойного парня. Хотя у нас все достойные, конечно», — уже серьезно прокомментировал он. Далее выступали Вадим Бордюг — потомок генерала, участвовавшего в Бородинском сражении, и серебряный призер Олимпиады-1976 по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров (тюменец). Такое послание Артем Жога оставил на флаге ДНР Фото: Илья Московец © URA.RU Участники боевых действий в основном молчали. Жога, очевидно, ожидал проблемных вопросов, был готов кому-то помочь, но ему объяснили, что фонд содействует достаточно. Потом была фотосессия и экскурсия по помещениям, в которых Жога еще не был. Он внимательно рассматривал рассказы о героях спецоперации из региона. Одного из них — Владимира Шиковского — он хорошо помнит по батальону «Спарта», который возглавлял. Сотрудники фонда выстроились в очередь за совместными фотографиями, Жога не отказал никому. «Только недолго», — шептал в этот момент замгубернатора Павел Креков прорывавшемуся к Жоге Яночкину. Кстати, Евгений Куйвашев — единственный уральский губернатор, который не сопровождал Жогу во время визита в филиал «Защитников Отечества», а отправил на место подчиненных. В Челябинске, Салехарде, Тюмени и Ханты-Мансийске с Жогой были именно первые лица. Разговор Яночкина с Жогой проходил без свидетелей — даже «серый кардинал» полпредства Сергей Рындин скромно сидел в приемной. Беседовали минут 20. Когда Жога уже уехал в музей «Россия — моя история», замначальника областного департамента внутренней политики Дмитрий Числов мягко упрекал офицера — за то, что сбил тайминг. «Да я, если честно, даже не знал. Я ему начал докладывать, что мы готовим операторов дронов…», — оправдывался Яночкин, пытаясь доказать, что Жогу в его любимой теме было уже просто не остановить. Справа — Владимир Васильев Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Выставка с героями СВО Жогу впечатлила. Яночкин — в форме на заднем плане Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Встреча полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги с бойцами СВО в Екатеринбурге подтвердила его необычное для других госслужащих округа амплуа — знаменитости. Уже второй раз за неделю, посещая публичное мероприятие, на фотосессии он тратит едва ли не столько же времени, сколько на формальную часть. На это обратил внимание корреспондент URA.RU и узнал, о чем за закрытыми дверями с Жогой говорил отчаянно добивавшийся его внимания полковник Юрий Яночкин — начальник областного отделения ДОСААФ. Интересно, что в помещении филиала фонда «Защитники Отечества» собрались в основном бойцы из родного для Жоги Донбасса. Говорят, это было желание самого фонда. Приветствуя, Жога заявил, что после недавней поездки в Курган, где рабочие на заводах работают в три смены (как, впрочем, много где еще), убедился, что «тыл у нас твердый, крепкий». «Рад приветствовать на нашей земле. Я говорю „на нашей“, потому что уже местный житель. Был в Тобольске, понял, что родился в этой губернии. Если исторические взять факты, Тобольская губерния включала в себя Магаданскую область», — поделился знанием Жога. Рядом с ним сидел Владимир Васильев — помощник главы администрации главы ДНР, куратор выездов делегаций донецких ветеранов боевых действий, организатор «Уроков мужества». «Вы — большой пример для всех наших ребят, мы вас поздравляем. [Рады], что президент меняет страну такими назначениями», — обратился он к Жоге. «Как дела вообще?» — спросил у него полпред. Васильев ответил, что «хорошо» — его команде согласован новый, уже 17-й регион для продвижения патриотической повестки. И предложил Жоге отправить в одну из таких поездок по стране кого-нибудь из Екатеринбурга. «А я думал, [предложишь] мне поехать. Уже размечтался…», — посмеялся полпред. «Мы подготовим достойного парня. Хотя у нас все достойные, конечно», — уже серьезно прокомментировал он. Далее выступали Вадим Бордюг — потомок генерала, участвовавшего в Бородинском сражении, и серебряный призер Олимпиады-1976 по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров (тюменец). Участники боевых действий в основном молчали. Жога, очевидно, ожидал проблемных вопросов, был готов кому-то помочь, но ему объяснили, что фонд содействует достаточно. Потом была фотосессия и экскурсия по помещениям, в которых Жога еще не был. Он внимательно рассматривал рассказы о героях спецоперации из региона. Одного из них — Владимира Шиковского — он хорошо помнит по батальону «Спарта», который возглавлял. Сотрудники фонда выстроились в очередь за совместными фотографиями, Жога не отказал никому. «Только недолго», — шептал в этот момент замгубернатора Павел Креков прорывавшемуся к Жоге Яночкину. Кстати, Евгений Куйвашев — единственный уральский губернатор, который не сопровождал Жогу во время визита в филиал «Защитников Отечества», а отправил на место подчиненных. В Челябинске, Салехарде, Тюмени и Ханты-Мансийске с Жогой были именно первые лица. Разговор Яночкина с Жогой проходил без свидетелей — даже «серый кардинал» полпредства Сергей Рындин скромно сидел в приемной. Беседовали минут 20. Когда Жога уже уехал в музей «Россия — моя история», замначальника областного департамента внутренней политики Дмитрий Числов мягко упрекал офицера — за то, что сбил тайминг. «Да я, если честно, даже не знал. Я ему начал докладывать, что мы готовим операторов дронов…», — оправдывался Яночкин, пытаясь доказать, что Жогу в его любимой теме было уже просто не остановить.