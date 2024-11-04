Ночной снегопад в Новгородской области привел к неожиданным последствиям

Десятки тысяч жителей Новгородской области остались без света из-за снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Пермь, многоэтажка, снегопад, климат
Снегопад накрыл Новгородскую область, что привело к массовому отключению электроэнергии Фото:

Около 20 тысяч жителей Новгородской области остались без света в связи со снегопадом, который случился в ночь на 4 ноября. Об этом рассказали власти региона.

«На территории Новгородской области происходят массовые отключения электросетевых объектов. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Новгородском, Шимском, Батецком, Старорусском, Волотовском, Маревском, Демянском районах», — отмечает областная администрация на странице во «ВКонтакте». Всего 18,6 тысячи горожан оказались без света в регионе.

В настоящий момент на ликвидацию последствий направлены 45 ремонтных бригад. Всего на месте работают до 140 человек. Отмечается, что из-за снега отключено до 87 линий электропередач. Правительство контролирует ситуацию.

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Около 20 тысяч жителей Новгородской области остались без света в связи со снегопадом, который случился в ночь на 4 ноября. Об этом рассказали власти региона. «На территории Новгородской области происходят массовые отключения электросетевых объектов. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Новгородском, Шимском, Батецком, Старорусском, Волотовском, Маревском, Демянском районах», — отмечает областная администрация на странице во «ВКонтакте». Всего 18,6 тысячи горожан оказались без света в регионе. В настоящий момент на ликвидацию последствий направлены 45 ремонтных бригад. Всего на месте работают до 140 человек. Отмечается, что из-за снега отключено до 87 линий электропередач. Правительство контролирует ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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