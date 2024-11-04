Ночной снегопад в Новгородской области привел к неожиданным последствиям

Около 20 тысяч жителей Новгородской области остались без света в связи со снегопадом, который случился в ночь на 4 ноября. Об этом рассказали власти региона.
«На территории Новгородской области происходят массовые отключения электросетевых объектов. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Новгородском, Шимском, Батецком, Старорусском, Волотовском, Маревском, Демянском районах», — отмечает областная администрация на странице во «ВКонтакте». Всего 18,6 тысячи горожан оказались без света в регионе.
В настоящий момент на ликвидацию последствий направлены 45 ремонтных бригад. Всего на месте работают до 140 человек. Отмечается, что из-за снега отключено до 87 линий электропередач. Правительство контролирует ситуацию.
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