Ночной снегопад в Новгородской области привел к неожиданным последствиям

Десятки тысяч жителей Новгородской области остались без света из-за снегопада

04 ноября 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Снегопад накрыл Новгородскую область, что привело к массовому отключению электроэнергии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Около 20 тысяч жителей Новгородской области остались без света в связи со снегопадом, который случился в ночь на 4 ноября. Об этом рассказали власти региона. «На территории Новгородской области происходят массовые отключения электросетевых объектов. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Новгородском, Шимском, Батецком, Старорусском, Волотовском, Маревском, Демянском районах», — отмечает областная администрация на странице во «ВКонтакте». Всего 18,6 тысячи горожан оказались без света в регионе. В настоящий момент на ликвидацию последствий направлены 45 ремонтных бригад. Всего на месте работают до 140 человек. Отмечается, что из-за снега отключено до 87 линий электропередач. Правительство контролирует ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 20 тысяч жителей Новгородской области остались без света в связи со снегопадом, который случился в ночь на 4 ноября. Об этом рассказали власти региона. «На территории Новгородской области происходят массовые отключения электросетевых объектов. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Новгородском, Шимском, Батецком, Старорусском, Волотовском, Маревском, Демянском районах», — отмечает областная администрация на странице во «ВКонтакте». Всего 18,6 тысячи горожан оказались без света в регионе. В настоящий момент на ликвидацию последствий направлены 45 ремонтных бригад. Всего на месте работают до 140 человек. Отмечается, что из-за снега отключено до 87 линий электропередач. Правительство контролирует ситуацию.