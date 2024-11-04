Губернатор Ростовской области ушел с поста, проработав 14 лет

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ушел с поста. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Принял решение уйти в отставку — в связи с переходом на другую работу. Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — заявил Голубев.
Он поблагодарил жителей региона за поддержку, реализацию многих проектов и решение актуальных задач с целью сделать Ростовскую область регионом-лидером. Также Голубев обратился и с тем, кто выступал с критикой, отметив, что это помогало двигаться вперед.
Голубев возглавлял Ростовскую область с 14 июня 2010 года. 13 сентября 2020 года, в единый для России день голосования, его вновь выбрали главой области с результатом в 65,53% голосов.
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