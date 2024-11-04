Губернатор Ростовской области ушел с поста, проработав 14 лет

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Голубев покинул пост, проработав губернатором 14 лет
Голубев покинул пост, проработав губернатором 14 лет Фото:

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ушел с поста. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. 

«Принял решение уйти в отставку — в связи с переходом на другую работу. Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — заявил Голубев. 

Он поблагодарил жителей региона за поддержку, реализацию многих проектов и решение актуальных задач с целью сделать Ростовскую область регионом-лидером. Также Голубев обратился и с тем, кто выступал с критикой, отметив, что это помогало двигаться вперед. 

Голубев возглавлял Ростовскую область с 14 июня 2010 года. 13 сентября 2020 года, в единый для России день голосования, его вновь выбрали главой области с результатом в 65,53% голосов.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев ушел с поста. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.  «Принял решение уйти в отставку — в связи с переходом на другую работу. Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — заявил Голубев.  Он поблагодарил жителей региона за поддержку, реализацию многих проектов и решение актуальных задач с целью сделать Ростовскую область регионом-лидером. Также Голубев обратился и с тем, кто выступал с критикой, отметив, что это помогало двигаться вперед.  Голубев возглавлял Ростовскую область с 14 июня 2010 года. 13 сентября 2020 года, в единый для России день голосования, его вновь выбрали главой области с результатом в 65,53% голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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