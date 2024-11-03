03 ноября 2024

В ХМАО нашли тела рыбаков, пропавших пять дней назад

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО погибли двое рыбаков
В ХМАО погибли двое рыбаков Фото:

В Сургутском районе ХМАО пять дней назад пропали отец и сын. Днем 31 октября они отправились на рыбалку на машине и не вернулись. Сегодня — 4 ноября — мужчины найдены мертвыми, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Поиск Ашихминых Владимира Николаевича и Алексея Владимировича, пропавших в Сургутском районе 31 октября 2024 года, завершен. Мужчины найдены погибшими… Во время поисково-спасательных мероприятий сначала был найден автомобиль, а через некоторое время пропавшие», — написано в группе добровольцев VK.

Они выражают искренние соболезнования родным и близким погибших — Ашихминых Владимира и Алексея. В поиске активное участие принимали сотрудники ГУ МВД России по ХМАО.

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В Сургутском районе ХМАО пять дней назад пропали отец и сын. Днем 31 октября они отправились на рыбалку на машине и не вернулись. Сегодня — 4 ноября — мужчины найдены мертвыми, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Поиск Ашихминых Владимира Николаевича и Алексея Владимировича, пропавших в Сургутском районе 31 октября 2024 года, завершен. Мужчины найдены погибшими… Во время поисково-спасательных мероприятий сначала был найден автомобиль, а через некоторое время пропавшие», — написано в группе добровольцев VK. Они выражают искренние соболезнования родным и близким погибших — Ашихминых Владимира и Алексея. В поиске активное участие принимали сотрудники ГУ МВД России по ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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