В ХМАО нашли тела рыбаков, пропавших пять дней назад

В Сургутском районе ХМАО пять дней назад пропали отец и сын. Днем 31 октября они отправились на рыбалку на машине и не вернулись. Сегодня — 4 ноября — мужчины найдены мертвыми, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Поиск Ашихминых Владимира Николаевича и Алексея Владимировича, пропавших в Сургутском районе 31 октября 2024 года, завершен. Мужчины найдены погибшими… Во время поисково-спасательных мероприятий сначала был найден автомобиль, а через некоторое время пропавшие», — написано в группе добровольцев VK.
Они выражают искренние соболезнования родным и близким погибших — Ашихминых Владимира и Алексея. В поиске активное участие принимали сотрудники ГУ МВД России по ХМАО.
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