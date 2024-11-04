Жителей Санкт-Петербурга лишили самокатов

Форпост: кикшеринг приостановил прокат самокатов в Петербурге из-за снега

04 ноября 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Сервис Whoosh по прокату самокатов приостановил свою работу в СПБ из-за снегопада Фото: Размик Закарян © URA.RU В Санкт-Петербурге кикшеринговые сервисы по прокату электросамокатов приостановили работу из-за снегопада. Перерыв в работе из-за непогоды сделали сервисы Whoosh и Яндекс Go. Об этом сообщает «Форпост». «Кикшеринговый сервис Whoosh в Петербурге взял паузу из-за снегопада», — передают авторы материала, ссылаясь на данные из приложения аренды самокатов. В пресс-службе компании далее подтвердили информацию. Пользователям обещают бонусы после возобновления работы. Яндекс Go также пообещал вскоре вернуться к деятельности. Снегопад накрыл ряд регионов страны. В Новгородской области, например, десятки тысяч граждан остались без света из-за непогоды. Москву также накрыл снег. URA.RU публиковало соответствующие фотографии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге кикшеринговые сервисы по прокату электросамокатов приостановили работу из-за снегопада. Перерыв в работе из-за непогоды сделали сервисы Whoosh и Яндекс Go. Об этом сообщает «Форпост». «Кикшеринговый сервис Whoosh в Петербурге взял паузу из-за снегопада», — передают авторы материала, ссылаясь на данные из приложения аренды самокатов. В пресс-службе компании далее подтвердили информацию. Пользователям обещают бонусы после возобновления работы. Яндекс Go также пообещал вскоре вернуться к деятельности. Снегопад накрыл ряд регионов страны. В Новгородской области, например, десятки тысяч граждан остались без света из-за непогоды. Москву также накрыл снег. URA.RU публиковало соответствующие фотографии.