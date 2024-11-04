Жителей Санкт-Петербурга лишили самокатов

Форпост: кикшеринг приостановил прокат самокатов в Петербурге из-за снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Екатеринбург, снег, снегопад, зима, Whoosh, электросамокаты, самокаты в снегу
Сервис Whoosh по прокату самокатов приостановил свою работу в СПБ из-за снегопада Фото:

В Санкт-Петербурге кикшеринговые сервисы по прокату электросамокатов приостановили работу из-за снегопада. Перерыв в работе из-за непогоды сделали сервисы Whoosh и Яндекс Go. Об этом сообщает «Форпост».

«Кикшеринговый сервис Whoosh в Петербурге взял паузу из-за снегопада», — передают авторы материала, ссылаясь на данные из приложения аренды самокатов. В пресс-службе компании далее подтвердили информацию. Пользователям обещают бонусы после возобновления работы. Яндекс Go также пообещал вскоре вернуться к деятельности.

Снегопад накрыл ряд регионов страны. В Новгородской области, например, десятки тысяч граждан остались без света из-за непогоды. Москву также накрыл снег. URA.RU публиковало соответствующие фотографии.

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В Санкт-Петербурге кикшеринговые сервисы по прокату электросамокатов приостановили работу из-за снегопада. Перерыв в работе из-за непогоды сделали сервисы Whoosh и Яндекс Go. Об этом сообщает «Форпост». «Кикшеринговый сервис Whoosh в Петербурге взял паузу из-за снегопада», — передают авторы материала, ссылаясь на данные из приложения аренды самокатов. В пресс-службе компании далее подтвердили информацию. Пользователям обещают бонусы после возобновления работы. Яндекс Go также пообещал вскоре вернуться к деятельности. Снегопад накрыл ряд регионов страны. В Новгородской области, например, десятки тысяч граждан остались без света из-за непогоды. Москву также накрыл снег. URA.RU публиковало соответствующие фотографии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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