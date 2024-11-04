Путин пообещал скорое освобождение Курской области от ВСУ

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин пообещал волонтерам большой фронт работ после освобождения Курской области от ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российский президент Владимир Путин пообещал, что Курская область вскоре будет освобождена от украинских захватчиков. Об этом глава государства рассказал в ходе обращения к активистам военно-патриотического цента «Вымпел».

«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — обратился глава государства к активистам из Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Курская область была атакована ВСУ еще 6 августа. Бои продолжаются до сих пор, однако наступление украинских сил было приостановлено в сентябре. В Минобороны РФ информируют об успехах российских военных. На днях, например, ВС РФ успешно отразили несколько контратак противника.

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Российский президент Владимир Путин пообещал, что Курская область вскоре будет освобождена от украинских захватчиков. Об этом глава государства рассказал в ходе обращения к активистам военно-патриотического цента «Вымпел». «Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — обратился глава государства к активистам из Курской области. Об этом сообщает ТАСС. Курская область была атакована ВСУ еще 6 августа. Бои продолжаются до сих пор, однако наступление украинских сил было приостановлено в сентябре. В Минобороны РФ информируют об успехах российских военных. На днях, например, ВС РФ успешно отразили несколько контратак противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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