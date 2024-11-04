Путин пообещал скорое освобождение Курской области от ВСУ

04 ноября 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообещал волонтерам большой фронт работ после освобождения Курской области от ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российский президент Владимир Путин пообещал, что Курская область вскоре будет освобождена от украинских захватчиков. Об этом глава государства рассказал в ходе обращения к активистам военно-патриотического цента «Вымпел». «Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — обратился глава государства к активистам из Курской области. Об этом сообщает ТАСС. Курская область была атакована ВСУ еще 6 августа. Бои продолжаются до сих пор, однако наступление украинских сил было приостановлено в сентябре. В Минобороны РФ информируют об успехах российских военных. На днях, например, ВС РФ успешно отразили несколько контратак противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин пообещал, что Курская область вскоре будет освобождена от украинских захватчиков. Об этом глава государства рассказал в ходе обращения к активистам военно-патриотического цента «Вымпел». «Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — обратился глава государства к активистам из Курской области. Об этом сообщает ТАСС. Курская область была атакована ВСУ еще 6 августа. Бои продолжаются до сих пор, однако наступление украинских сил было приостановлено в сентябре. В Минобороны РФ информируют об успехах российских военных. На днях, например, ВС РФ успешно отразили несколько контратак противника.