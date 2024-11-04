Путин пообещал скорое освобождение Курской области от ВСУ

Российский президент Владимир Путин пообещал, что Курская область вскоре будет освобождена от украинских захватчиков. Об этом глава государства рассказал в ходе обращения к активистам военно-патриотического цента «Вымпел».
«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — обратился глава государства к активистам из Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
Курская область была атакована ВСУ еще 6 августа. Бои продолжаются до сих пор, однако наступление украинских сил было приостановлено в сентябре. В Минобороны РФ информируют об успехах российских военных. На днях, например, ВС РФ успешно отразили несколько контратак противника.
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