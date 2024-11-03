В Свердловской области ожидаются сильные морозы до -18 градусов. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральского гидрометцентра».
«Температура воздуха: 5 ноября ночью -3, -8 градусов, при прояснении -13 градусов, днем -1, -6 градусов. 6 ноября ночью -3, -8 градусов, на севере до -13, -18 градусов, днем -2, -7 градусов. 7 ноября -7, -12 градусов, на севере до -17 градусов, днем -3, -8 градусов. 8 ноября ночью -7, -12 градусов, днем -3, -8 градусов», — говорится в сообщении.
По словам синоптиков, из региона уходит циклон, который унесет с собой и осадки. Новый циклон, движущийся из Москвы, принесет непогоду по большей части Южного Урала. Юг Свердловской области затронет его северная часть с выпадением небольшого количества снега в ночь на 7 ноября. С 5 по 8 ноября осадки будут минимальны, лишь в отдельных районах возможен небольшой снег. Скорость ветра составит 4–9 метров в секунду с порывами до 14 м/с, а 7 ноября ветер может усилиться до 15 м/с.
Ранее синоптик Алексей Пулин раскрыл, когда в Свердловской области стихнет сильный ветер. Это должно произойти в ночь с 4 на 5 ноября.
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