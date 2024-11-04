Плюсы и минусы электроодеяла: стоит ли покупать плед, который нагревается за несколько минут

По описанию электроодеяло напоминает идеальный прибор для морозных ночей — всего пара минут и холодная кровать превращается в теплую и уютную. Но в то же время нагревающийся плед может привести к серьезным проблемам. URA.RU рассказывает о плюсах и минусах электроодеяла.
Что такое электроодеяло
На первый взгляд электроодеяло ничем не отличается от обычного — на вид это простой плед, внутри которого можно на ощупь найти тонкие провода, которые идут по всей длине. Сбоку у одеяла расположен блок питания — если его подключить к розетке, то плед начнет медленно нагреваться.
Такие приборы начали делать еще в 1929 году — и с тех пор они не сильно изменились, разве что в современных моделях обычно есть регуляторы теплоты. До нужной температуры электроодеяло нагревается за несколько минут.
Плюсы электроодеяла
Главный плюс электроодеяла — это возможность быстро согреться, несмотря на мороз за окном. Особенно удобно и выгодно пользоваться прибором и нагревать кровать в помещении без центрального отопления — например, на даче.
Также электроодеяла могут помочь людям, страдающим от хронических болей и проблем с суставами. Тепловая терапия показала свою эффективность в снижении боли и расслаблении мышц, так что под нагревающимся пледом можно спастись от дискомфорта во время сна. Здоровым же людям электроодеяла помогут быстрее расслабиться и уснуть.
Минусы электроодеяла
Главное опасение при использовании электроодеяла — страх того, что ночью произойдет короткое замыкание и теплый плед загорится. Иногда такое действительно происходит — в январе 2024 года пенсионерка из Москвы погибла в своей кровати из-за загоревшегося одеяла с подогревом. Несмотря на то, что такие случаи — крайне редкие, полностью обезопасить себя от возгорания не получится, даже если выбрать качественное электроодеяло с гарантией.
Как выбрать электроодеяло
При покупке электроодеяла стоит выбирать проверенных производителей, которые выдают гарантию на обслуживание и могут показать сертификаты, подтверждающие безопасность. Прибор должен обязательно быть сделан из качественных материалов и иметь возможность регулирования температуры — это позволит снизить риск перегрева и ожогов.
Как пользоваться электроодеялом
Электроодеяло необходимо использовать только по назначению — на нем нельзя лежать и использовать его как простынь. Это грозит повреждением проводов, что приведет к возможным ожогам и возгоранию.
Электроодеяло не стоит включать, когда под ним никого нет — это поможет предотвратить риск перегрева. Также не стоит складывать его в нагретом состоянии и оставлять без присмотра, включенным в сеть.
Кому опасно пользоваться электроодеялом
Также электроодеяла могут вызвать тепловой удар и ожоги. Особенно внимательно пользоваться приборами стоит страдающим от Альцгеймера, Паркинсона и деменции — люди с этими болезнями не всегда могут понять, что температура поднялась до опасных значений. Сниженная чувствительность к температурам также свойственна людям с сахарным диабетом — так что им лучше тоже отказаться от теплых одеял.
Чем можно заменить электроодеяло
Помимо электроодеял, в ассортименте магазинов множество простыней и матрасов с подогревом, а также отдельные грелки для спины, ног и живота. Все они отличаются лишь формой и размером — принцип нагрева у них точно такой же, ровно как и преимущества и недостатки.
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