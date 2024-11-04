Свердловский боец СВО заявил об угрозах от начальства. Видео

04 ноября 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Иван Порядин вступил в конфликт с офицерами, которые ему угрожали (архивное фото) Фото: Министерство обороны РФ Пулеметчик-разведчик 150-й мотострелковой дивизии из Качканара (Свердловская область) Иван Порядин заявил, что командование якобы угрожало ему расправой после перевода в пехотный полк. Сообщение появилось в его telegram-канале «Хроники механика». «Мы были готовы работать в новых подразделениях, но так сложилась ситуация, что непосредственно от командиров батальонов 102-го полка 150-й МСД [мотострелковой дивизии] начали поступать моим товарищам, а впоследствии и мне угрозы физической расправы и убийства», — рассказал Порядин. Он отметил, что от комбата звучали следующие фразы: «Изобью до синя палками», «Поубиваю», «Посажу в БМП, заварю люки и отправлю штурмовать Курахово». Порядин объяснил, что на этой почве у него возник острый конфликт с людьми из командования. «Не надо так относиться к солдатам, которые воюют», — посетовал он. «Весь батальон собрался обратно, но ввиду того, что у меня возник острый конфликт с лицами, которые угрожали жизни и здоровью, меня сейчас одного в срочном порядке [хотят] перевести в 102-й полк, от офицеров которого исходят угрозы жизни и здоровью», — пожаловался Порядин. По его словам, все якобы началось, когда в сентябре—октябре. Разведбатальон 150-й дивизии, где служил Порядин, начали разбирать на части, отправляя квалифицированных служащих в разные полки пехоты — по инициативе некого генерал-майора. Разведчик также утверждает, что после этого решения якобы резко начали погибать ценные специалисты. Подтверждений этой информации пока нет. Корреспондент URA.RU попросил прокомментировать слова солдата пресс-службу Минобороны России, Центрального и Южного военного округов. В ЦВО заявили, что это подразделение к ним не относится. Другие ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пулеметчик-разведчик 150-й мотострелковой дивизии из Качканара (Свердловская область) Иван Порядин заявил, что командование якобы угрожало ему расправой после перевода в пехотный полк. Сообщение появилось в его telegram-канале «Хроники механика». «Мы были готовы работать в новых подразделениях, но так сложилась ситуация, что непосредственно от командиров батальонов 102-го полка 150-й МСД [мотострелковой дивизии] начали поступать моим товарищам, а впоследствии и мне угрозы физической расправы и убийства», — рассказал Порядин. Он отметил, что от комбата звучали следующие фразы: «Изобью до синя палками», «Поубиваю», «Посажу в БМП, заварю люки и отправлю штурмовать Курахово». Порядин объяснил, что на этой почве у него возник острый конфликт с людьми из командования. «Не надо так относиться к солдатам, которые воюют», — посетовал он. «Весь батальон собрался обратно, но ввиду того, что у меня возник острый конфликт с лицами, которые угрожали жизни и здоровью, меня сейчас одного в срочном порядке [хотят] перевести в 102-й полк, от офицеров которого исходят угрозы жизни и здоровью», — пожаловался Порядин. По его словам, все якобы началось, когда в сентябре—октябре. Разведбатальон 150-й дивизии, где служил Порядин, начали разбирать на части, отправляя квалифицированных служащих в разные полки пехоты — по инициативе некого генерал-майора. Разведчик также утверждает, что после этого решения якобы резко начали погибать ценные специалисты. Подтверждений этой информации пока нет. Корреспондент URA.RU попросил прокомментировать слова солдата пресс-службу Минобороны России, Центрального и Южного военного округов. В ЦВО заявили, что это подразделение к ним не относится. Другие ответы ожидаются.