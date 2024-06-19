Визит Путина в Пхеньян показал, что Запад нервничал не зря

Москва и Пхеньян создают стратегический союз

19 июня 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Президент Путин прибыл в столицу КНДР Пхеньян с государственным визитом Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Государственный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР вызвал резонанс на Западе задолго до его начала. Результаты переговоров показали, что противники РФ и КНДР нервничали не зря. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. А это, объяснили URA.RU эксперты, — настоящий союз. Только ли политический и экономический или еще военный — время покажет. Какие они — корейцы Пхеньян накануне приезда Владимира Путина «опустел», улицы города были совершенно пустые — ни машин, ни людей Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Накануне приезда Путина в Пхеньян улицы города были совершенно пустые — ни машин, ни людей: как объяснили URA.RU сопровождающие, жители как раз были на работе. Зато по количеству портретов Путина вдоль дорог в Пхеньяне стало сразу понятно: президента России здесь любят и ждут с нетерпением. Иностранным журналистам (даже из дружественной России) попасть в Северную Корею почти невозможно — только по спецразрешению. Как раз — наш случай. Корейская служба безопасности оказалась крайне расположена: для российских СМИ не только организовали экскурсию по объектам, которые были в плане Путина (храм Живоначальной Троицы, монумент освобождения Кореи, площадь Ким Ир Сена), но и не препятствовали вечерней прогулке. Миф Запада о том, что Пхеньян представляет собой «большое гетто» не соответствует действительности Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Пройдя по городу (на разумном все же отдалении от гостиницы), мы убедились: ничего похожего на «гетто», которое так любят расписывать на Западе. Люди живут в таких же многоквартирных домах, как и в России, дети играют на таких же детских площадках, в магазинах — продукты на любой вкус, дороги асфальтированы, идет масштабное строительство, в том числе небоскребов. Жители приветливо улыбаются при виде российских журналистов (нас отличали синие повязки на руках с надписью «пресса»), дети — позируют перед фотокамерами. Мы любовались ими, а они с любопытством разглядывали нас — нечасто к ним приезжают зарубежные гости. Горожане улыбались при виде российских журналистов Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Бдительные жители Пхеньяна тоже встретились: один из пионеров сначала присмотрелся к нам внимательно, а потом «проводил» почти до самой гостиницы. Что так привлекло его внимание, выяснить у нас не получилось даже на языке жестов. Встреча двух товарищей К полудню появления Владимира Путина и Ким Чен Ина ждали на площади Ким Ир Сена несколько тысяч жителей Пхеньяна Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Путин прибыл в Пхеньян глубокой ночью. К полудню его появления ждали на площади Ким Ир Сена несколько тысяч жителей Пхеньяна и тысячи — вдоль дорог, по пути следования кортежа. Куранты пробили полдень. Ким Чен Ын вышел на красную дорожку, а через несколько секунд подъехал «Аурус» президента России. И площадь вмиг ожила: военный оркестр заиграл приветственную песню, люди начали размахивать тем, что было в руках, — цветами, шариками, флажками РФ и КНДР, и выкрикивать: «Приветствуем Путина!» «Корейско-российская дружба!» «Дружба и сплоченность!» Лидеры приветствовали членов делегаций. Под артиллерийские залпы военный оркестр исполнил гимны России и КНДР. Представители сухопутных и воздушных сил, Военно-морского флота Северной Кореи прошли торжественным маршем. Жители Пхеньяна отпускали воздушные шары, с неба сыпались блестки, вдалеке гремел и сверкал праздничный салют Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Тут началось нечто феерическое. Ким Чен Ын пригласил Путина в кабриолет (производства, правда, недружественной Германии), на котором лидеры вместе поехали в резиденцию, на переговоры. Жители Пхеньяна выкрикивали приветствия, отпускали воздушные шары, с неба сыпались блестки, а чуть вдалеке гремел и сверкал даже на ярком солнце праздничный салют. И ведь не скажешь, что людей принуждали это делать. Дружелюбное, товарищеское отношение к России, к Путину — это реальность. «Мы ждали приезда Путина. Мы любим Россию. Наша дружба проверена, и мы верны ей», — сказал журналисту URA.RU один из участников церемонии. Кстати, русский язык здесь знают многие, хотя, конечно, далеко не все. Но одно слово знают точно — «Россия». Те, кто уходил с площади или шел вдоль дорог во время нашего переезда в резиденцию, махали нам руками и скандировали: «Россия!» Переговоры, нервировавшие Запад Лидер КНДР Ким Чен Ин назвал приезд Владимира Путина «Великим историческим моментом» Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU «Великим историческим моментом» назвал визит президента Путина лидер КНДР. Видимо, не зря на Западе началась истерия из-за этой встречи. «Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений. И я уверен в том, что в ходе этого визита пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться», — сказал Ким Чен Ын. Северокорейский лидер заявил о «полной поддержке и солидарности с российскими властями, армией и народом». «Ситуация в мире осложняется и быстро меняется. Мы намерены укреплять стратегическое общение с Россией. Подтверждаем, что безоговорочно будем поддерживать всю политику России», — заявил Ким Чен Ын. По словам Путина, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан лидерами двух стран, «ляжет в основу отношений на длительную перспективу» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ответном слове президент России заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который лидеры подписали сегодня, «ляжет в основу отношений на длительную перспективу». «Мы высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении. Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой со стороны США и их сателлитов в отношении РФ», — отметил Путин. В совместном заявлении для СМИ российский лидер отметил значимость углубления военно-технического сотрудничества между двумя странами и призвал ООН снять санкции в отношении КНДР. В рамках визита были также подписаны два соглашения — о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная и о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. Президент Путин подарил северокорейскому лидеру второй автомобиль «Аурус» российского производства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России подарил коллеге второй автомобиль «Аурус» (первый он презентовал Ким Чен Ыну после встречи в сентябре 2023 года на космодроме Восточный), адмиральский кортик и чайный сервиз. В свою очередь глава КНДР, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, вручил Путину несколько художественных произведений с собственным изображением. Ставка Путина и Ким Чен Ына Эксперты утверждают, что одним из ключевых направлений сотрудничества России и КНДР является военно-техническая сфера Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Одним из ключевых направлений сотрудничества России и КНДР эксперты называют военно-техническую сферу. По словам руководителя Центра геополитических исследований Дмитрия Родионова, это может быть, в частности, покупка снарядов для СВО, о чем много пишут южнокорейские и западные СМИ. «Ничего зазорного в том, чтобы брать снаряды у КНДР, нет — там их достаточно. Корейская война, по сути, не закончена, и все эти годы Пхеньян и Сеул готовились к возобновлению боевых действий более высокой интенсивности и больших масштабов. России это позволит перевести производственные мощности под изготовление другой важной продукции», — полагает эксперт. Он ожидает также, что РФ и КНДР будут развивать сотрудничество в сфере ракетных технологий — это вписывается в заявление Путина на встрече с иностранными медиа. Как заявил тогда глава государства, Россия обдумывает ответный ход: если Запад поставляет дальнобойные ракеты Киеву для ударов по РФ, значит, Россия со своей стороны вправе поставлять оружие такого же класса «в регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам стран», поставляющих вооружение Украине. На фоне приезда Владимира Путина в Пхеньян, Южная Корея объявила о начале военных учений с США Фото: Владимир Андреев © URA.RU К слову, буквально накануне в Южной Корее сообщили о проведении как раз сегодня военных учений с США на фоне визита Путина в Пхеньян. Проблемой (впрочем, последние два года она не мешала развивать партнерство) в отношениях России и КНДР являются санкции ООН, к которым РФ присоединилась наряду с другими членами Совбеза. Но, как пояснил URA.RU профессор университета Кукмин (Сеул) Андрей Ланьков, Путин показал США и их союзникам, что отныне введение новых санкций против КНДР по линии ООН будет заблокировано. «Да и с соблюдением действующих могут возникнуть проблемы», — отметил Ланьков. Если же РФ откажется от санкций в отношении Пхеньяна, отмечает научный сотрудник центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, это еще больше выведет из себя Запад и станет новым поводом для постановки вопроса об исключении РФ из состава Совбеза ООН. «Поэтому важно, какое решение примет руководство РФ по санкциям. Эта тема обсуждается», — сказал он. По словам корееведа Ланькова, большинство северокорейской продукции не вызывает интереса в России, кроме рабочей силы, в которой РФ нуждается Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Что касается перспектив экономического сотрудничества с КНДР, то, по словам корееведа Ланькова, большинство северокорейской продукции интереса в России не вызывает. «Кроме, пожалуй, рабочей силы, в которой РФ нуждается. Это почти идеальные трудовые мигранты: они не образуют этнических криминальных групп, не склонны к политическому экстремизму, неплохо соблюдают российское законодательство, стремятся оставаться максимально незаметными, и при этом очень неплохо работают», — сказал политолог. Запад безосновательно записал Россию и Северную Корею в страны-изгои, поэтому руки у Путина развязаны, и на повестке двух лидеров — создание союза. Только ли политического и экономического или еще и военного — другой вопрос, так прокомментировал итоги визита политолог Константин Асмолов. По словам президента Путина, подписанный Россией и КНДР договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве носит миролюбивый и оборонительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР вызвал резонанс на Западе задолго до его начала. Результаты переговоров показали, что противники РФ и КНДР нервничали не зря. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. А это, объяснили URA.RU эксперты, — настоящий союз. Только ли политический и экономический или еще военный — время покажет. Накануне приезда Путина в Пхеньян улицы города были совершенно пустые — ни машин, ни людей: как объяснили URA.RU сопровождающие, жители как раз были на работе. Зато по количеству портретов Путина вдоль дорог в Пхеньяне стало сразу понятно: президента России здесь любят и ждут с нетерпением. Иностранным журналистам (даже из дружественной России) попасть в Северную Корею почти невозможно — только по спецразрешению. Как раз — наш случай. Корейская служба безопасности оказалась крайне расположена: для российских СМИ не только организовали экскурсию по объектам, которые были в плане Путина (храм Живоначальной Троицы, монумент освобождения Кореи, площадь Ким Ир Сена), но и не препятствовали вечерней прогулке. Пройдя по городу (на разумном все же отдалении от гостиницы), мы убедились: ничего похожего на «гетто», которое так любят расписывать на Западе. Люди живут в таких же многоквартирных домах, как и в России, дети играют на таких же детских площадках, в магазинах — продукты на любой вкус, дороги асфальтированы, идет масштабное строительство, в том числе небоскребов. Жители приветливо улыбаются при виде российских журналистов (нас отличали синие повязки на руках с надписью «пресса»), дети — позируют перед фотокамерами. Мы любовались ими, а они с любопытством разглядывали нас — нечасто к ним приезжают зарубежные гости. Бдительные жители Пхеньяна тоже встретились: один из пионеров сначала присмотрелся к нам внимательно, а потом «проводил» почти до самой гостиницы. Что так привлекло его внимание, выяснить у нас не получилось даже на языке жестов. Путин прибыл в Пхеньян глубокой ночью. К полудню его появления ждали на площади Ким Ир Сена несколько тысяч жителей Пхеньяна и тысячи — вдоль дорог, по пути следования кортежа. Куранты пробили полдень. Ким Чен Ын вышел на красную дорожку, а через несколько секунд подъехал «Аурус» президента России. И площадь вмиг ожила: военный оркестр заиграл приветственную песню, люди начали размахивать тем, что было в руках, — цветами, шариками, флажками РФ и КНДР, и выкрикивать: «Приветствуем Путина!» «Корейско-российская дружба!» «Дружба и сплоченность!» Лидеры приветствовали членов делегаций. Под артиллерийские залпы военный оркестр исполнил гимны России и КНДР. Представители сухопутных и воздушных сил, Военно-морского флота Северной Кореи прошли торжественным маршем. Тут началось нечто феерическое. Ким Чен Ын пригласил Путина в кабриолет (производства, правда, недружественной Германии), на котором лидеры вместе поехали в резиденцию, на переговоры. Жители Пхеньяна выкрикивали приветствия, отпускали воздушные шары, с неба сыпались блестки, а чуть вдалеке гремел и сверкал даже на ярком солнце праздничный салют. И ведь не скажешь, что людей принуждали это делать. Дружелюбное, товарищеское отношение к России, к Путину — это реальность. «Мы ждали приезда Путина. Мы любим Россию. Наша дружба проверена, и мы верны ей», — сказал журналисту URA.RU один из участников церемонии. Кстати, русский язык здесь знают многие, хотя, конечно, далеко не все. Но одно слово знают точно — «Россия». Те, кто уходил с площади или шел вдоль дорог во время нашего переезда в резиденцию, махали нам руками и скандировали: «Россия!» «Великим историческим моментом» назвал визит президента Путина лидер КНДР. Видимо, не зря на Западе началась истерия из-за этой встречи. «Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений. И я уверен в том, что в ходе этого визита пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться», — сказал Ким Чен Ын. Северокорейский лидер заявил о «полной поддержке и солидарности с российскими властями, армией и народом». «Ситуация в мире осложняется и быстро меняется. Мы намерены укреплять стратегическое общение с Россией. Подтверждаем, что безоговорочно будем поддерживать всю политику России», — заявил Ким Чен Ын. В ответном слове президент России заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который лидеры подписали сегодня, «ляжет в основу отношений на длительную перспективу». «Мы высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении. Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой со стороны США и их сателлитов в отношении РФ», — отметил Путин. В совместном заявлении для СМИ российский лидер отметил значимость углубления военно-технического сотрудничества между двумя странами и призвал ООН снять санкции в отношении КНДР. В рамках визита были также подписаны два соглашения — о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная и о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. Президент России подарил коллеге второй автомобиль «Аурус» (первый он презентовал Ким Чен Ыну после встречи в сентябре 2023 года на космодроме Восточный), адмиральский кортик и чайный сервиз. В свою очередь глава КНДР, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, вручил Путину несколько художественных произведений с собственным изображением. Одним из ключевых направлений сотрудничества России и КНДР эксперты называют военно-техническую сферу. По словам руководителя Центра геополитических исследований Дмитрия Родионова, это может быть, в частности, покупка снарядов для СВО, о чем много пишут южнокорейские и западные СМИ. «Ничего зазорного в том, чтобы брать снаряды у КНДР, нет — там их достаточно. Корейская война, по сути, не закончена, и все эти годы Пхеньян и Сеул готовились к возобновлению боевых действий более высокой интенсивности и больших масштабов. России это позволит перевести производственные мощности под изготовление другой важной продукции», — полагает эксперт. Он ожидает также, что РФ и КНДР будут развивать сотрудничество в сфере ракетных технологий — это вписывается в заявление Путина на встрече с иностранными медиа. Как заявил тогда глава государства, Россия обдумывает ответный ход: если Запад поставляет дальнобойные ракеты Киеву для ударов по РФ, значит, Россия со своей стороны вправе поставлять оружие такого же класса «в регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам стран», поставляющих вооружение Украине. К слову, буквально накануне в Южной Корее сообщили о проведении как раз сегодня военных учений с США на фоне визита Путина в Пхеньян. Проблемой (впрочем, последние два года она не мешала развивать партнерство) в отношениях России и КНДР являются санкции ООН, к которым РФ присоединилась наряду с другими членами Совбеза. Но, как пояснил URA.RU профессор университета Кукмин (Сеул) Андрей Ланьков, Путин показал США и их союзникам, что отныне введение новых санкций против КНДР по линии ООН будет заблокировано. «Да и с соблюдением действующих могут возникнуть проблемы», — отметил Ланьков. Если же РФ откажется от санкций в отношении Пхеньяна, отмечает научный сотрудник центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, это еще больше выведет из себя Запад и станет новым поводом для постановки вопроса об исключении РФ из состава Совбеза ООН. «Поэтому важно, какое решение примет руководство РФ по санкциям. Эта тема обсуждается», — сказал он. Что касается перспектив экономического сотрудничества с КНДР, то, по словам корееведа Ланькова, большинство северокорейской продукции интереса в России не вызывает. «Кроме, пожалуй, рабочей силы, в которой РФ нуждается. Это почти идеальные трудовые мигранты: они не образуют этнических криминальных групп, не склонны к политическому экстремизму, неплохо соблюдают российское законодательство, стремятся оставаться максимально незаметными, и при этом очень неплохо работают», — сказал политолог. Запад безосновательно записал Россию и Северную Корею в страны-изгои, поэтому руки у Путина развязаны, и на повестке двух лидеров — создание союза. Только ли политического и экономического или еще и военного — другой вопрос, так прокомментировал итоги визита политолог Константин Асмолов. По словам президента Путина, подписанный Россией и КНДР договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве носит миролюбивый и оборонительный характер.