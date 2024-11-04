Трамп придумал хитрый способ погасить крупный долг США

Трамп пообещал погасить 35 трлн долларов госдолга США криптовалютой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп пообещал написать на листочке "35 трлн долларов" и так списать долг
Трамп пообещал написать на листочке "35 трлн долларов" и так списать долг Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональд Трамп нашел способ погасить госдолг Штатов. По его словам, он выплатит долг в криптовалюте. 

«Может быть, мы выплатим 35 триллионов долларов США в криптовалюте. Я напишу на маленьком листке бумаги: „35 триллионов долларов в криптовалюте — у нас нет долга“. Мне это нравится», — заявил Трамп на встрече с избирателями.

Летом 2024 года минфин Штатов сообщил, что государственный долг США достиг отметки в 35 триллионов долларов. Это самый высокий показатель госдолга за историю существования Штатов. Из-за этого приоритетные расходы государства, как отмечает издание UnHerd, попадут по угрозу. Однако никто из кандидатов не намерен сокращать госдолг, пишет «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональд Трамп нашел способ погасить госдолг Штатов. По его словам, он выплатит долг в криптовалюте.  «Может быть, мы выплатим 35 триллионов долларов США в криптовалюте. Я напишу на маленьком листке бумаги: „35 триллионов долларов в криптовалюте — у нас нет долга“. Мне это нравится», — заявил Трамп на встрече с избирателями. Летом 2024 года минфин Штатов сообщил, что государственный долг США достиг отметки в 35 триллионов долларов. Это самый высокий показатель госдолга за историю существования Штатов. Из-за этого приоритетные расходы государства, как отмечает издание UnHerd, попадут по угрозу. Однако никто из кандидатов не намерен сокращать госдолг, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...