Трамп придумал хитрый способ погасить крупный долг США

Кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональд Трамп нашел способ погасить госдолг Штатов. По его словам, он выплатит долг в криптовалюте.
«Может быть, мы выплатим 35 триллионов долларов США в криптовалюте. Я напишу на маленьком листке бумаги: „35 триллионов долларов в криптовалюте — у нас нет долга“. Мне это нравится», — заявил Трамп на встрече с избирателями.
Летом 2024 года минфин Штатов сообщил, что государственный долг США достиг отметки в 35 триллионов долларов. Это самый высокий показатель госдолга за историю существования Штатов. Из-за этого приоритетные расходы государства, как отмечает издание UnHerd, попадут по угрозу. Однако никто из кандидатов не намерен сокращать госдолг, пишет «Царьград».
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