«Южуралзолоту» не дали разрешения на разработку Березняковского месторождения

04 ноября 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

Компании Константина Струкова не выдали экологическое разрешение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора отказало ПАО «Южуралзолото» челябинского бизнесмена Константина Струкова в выдаче комплексного экологического разрешения на разработку «Березняковского участка». Об этом сообщается на сайте управления. «Управление информирует об отказе в выдаче комплексного экологического разрешения ПАО „Южуралзолото Группа Компаний“ (ЮГК) для объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, „Березняковский участок“», — говорится в сообщении. Березняковское месторождение находится в Пластовском районе Челябинской области. Ранее инспекторы Росприроднадзора сделали замеры ключевых экологических показателей на Березняковском месторождении. Параллельно со специалистами надзорного ведомства проверку провели экологи предприятия. В пресс-службе ЮГК URA.RU заявили, что по результатам всех исследований все показатели находятся в норме. Проблемы у ЮГК начались летом. Ростехнадзор приостановил добычу золота на четырех месторождениях. Президент ЮГК Струков нарушения признал, объявив о создании дорожной карты улучшений на объектах. К началу октября в компании сообщили об устранении 96% выявленных нарушений. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ЮГК. Он будет опубликован после ответа на запрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора отказало ПАО «Южуралзолото» челябинского бизнесмена Константина Струкова в выдаче комплексного экологического разрешения на разработку «Березняковского участка». Об этом сообщается на сайте управления. «Управление информирует об отказе в выдаче комплексного экологического разрешения ПАО „Южуралзолото Группа Компаний“ (ЮГК) для объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, „Березняковский участок“», — говорится в сообщении. Березняковское месторождение находится в Пластовском районе Челябинской области. Ранее инспекторы Росприроднадзора сделали замеры ключевых экологических показателей на Березняковском месторождении. Параллельно со специалистами надзорного ведомства проверку провели экологи предприятия. В пресс-службе ЮГК URA.RU заявили, что по результатам всех исследований все показатели находятся в норме. Проблемы у ЮГК начались летом. Ростехнадзор приостановил добычу золота на четырех месторождениях. Президент ЮГК Струков нарушения признал, объявив о создании дорожной карты улучшений на объектах. К началу октября в компании сообщили об устранении 96% выявленных нарушений. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ЮГК. Он будет опубликован после ответа на запрос.