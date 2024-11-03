«Южуралзолоту» не дали разрешения на разработку Березняковского месторождения

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора отказало ПАО «Южуралзолото» челябинского бизнесмена Константина Струкова в выдаче комплексного экологического разрешения на разработку «Березняковского участка». Об этом сообщается на сайте управления.
«Управление информирует об отказе в выдаче комплексного экологического разрешения ПАО „Южуралзолото Группа Компаний“ (ЮГК) для объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, „Березняковский участок“», — говорится в сообщении. Березняковское месторождение находится в Пластовском районе Челябинской области.
Ранее инспекторы Росприроднадзора сделали замеры ключевых экологических показателей на Березняковском месторождении. Параллельно со специалистами надзорного ведомства проверку провели экологи предприятия. В пресс-службе ЮГК URA.RU заявили, что по результатам всех исследований все показатели находятся в норме.
Проблемы у ЮГК начались летом. Ростехнадзор приостановил добычу золота на четырех месторождениях. Президент ЮГК Струков нарушения признал, объявив о создании дорожной карты улучшений на объектах. К началу октября в компании сообщили
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ЮГК. Он будет опубликован после ответа на запрос.
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