Екатеринбурженка сбила и переехала двух пешеходов. Фото, видео

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Пострадавших пешеходов госпитализировали медики (архивное фото)
Пострадавших пешеходов госпитализировали медики (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 4 ноября на перекрестке улиц Луначарского и Карла Маркса водитель Volkswagen Touareg сбила двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет и проехала по ним. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области.

«59-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, при осуществлении левого поворота не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пешеходы с различными переломами доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в telegram-канале ведомства.

В ДТП пострадала 29-летняя девушка и 21-летний парень. На месте происшествия работают автоинспекторы. По факту ДТП полиция проводит проверку.

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В Екатеринбурге вечером 4 ноября на перекрестке улиц Луначарского и Карла Маркса водитель Volkswagen Touareg сбила двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет и проехала по ним. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области. «59-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, при осуществлении левого поворота не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пешеходы с различными переломами доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в telegram-канале ведомства. В ДТП пострадала 29-летняя девушка и 21-летний парень. На месте происшествия работают автоинспекторы. По факту ДТП полиция проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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