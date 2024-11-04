В Екатеринбурге вечером 4 ноября на перекрестке улиц Луначарского и Карла Маркса водитель Volkswagen Touareg сбила двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет и проехала по ним. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области.
«59-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, при осуществлении левого поворота не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пешеходы с различными переломами доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в telegram-канале ведомства.
В ДТП пострадала 29-летняя девушка и 21-летний парень. На месте происшествия работают автоинспекторы. По факту ДТП полиция проводит проверку.
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