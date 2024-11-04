Выпускник «Времени героев» отреагировал на предложение Путина стать губернатором

На встрече с президентом России Владимиром Путиным, Евгений Первышов, участник программы «Время героев», выразил свою готовность возглавить администрацию Тамбовской области. Он подчеркнул, что намерен совместно с жителями региона преодолевать возникающие трудности.
«Я… однозначно возьмусь за это нелёгкое дело. Я понимаю, что столкнусь с определёнными трудностями, но все эти трудности я рассчитываю преодолеть именно с населением, с жителями Тамбовской области. Это очень важно для меня, как вы и сказали, завоевать доверие», — сказал Первышов на встрече с президентом, о которой рассказал Кремль.
Первышов — выпускник программы «Время героев» и ветеран СВО. Целью проекта является подготовка участников боевых действий на Украине к руководящим и управленческим должностям. Перед подписанием контракта с Минобороны РФ Первышов руководил Краснодаром около пяти лет.
Ранее стало известно о назначении нового главы Тамбовской области. До подписания Путиным соответствующего указа данный пост занимал Максим Егоров, который подал заявление о досрочном прекращении полномочий.
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