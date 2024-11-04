04 ноября 2024

Выпускник «Времени героев» отреагировал на предложение Путина стать губернатором

© Служба новостей «URA.RU»
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Программа "Время героев" позволяет участникам СВО получить управленческие навыки
Программа "Время героев" позволяет участникам СВО получить управленческие навыки Фото:

На встрече с президентом России Владимиром Путиным, Евгений Первышов, участник программы «Время героев», выразил свою готовность возглавить администрацию Тамбовской области. Он подчеркнул, что намерен совместно с жителями региона преодолевать возникающие трудности.

«Я… однозначно возьмусь за это нелёгкое дело. Я понимаю, что столкнусь с определёнными трудностями, но все эти трудности я рассчитываю преодолеть именно с населением, с жителями Тамбовской области. Это очень важно для меня, как вы и сказали, завоевать доверие», — сказал Первышов на встрече с президентом, о которой рассказал Кремль.

Первышов — выпускник программы «Время героев» и ветеран СВО. Целью проекта является подготовка участников боевых действий на Украине к руководящим и управленческим должностям. Перед подписанием контракта с Минобороны РФ Первышов руководил Краснодаром около пяти лет.

Ранее стало известно о назначении нового главы Тамбовской области. До подписания Путиным соответствующего указа данный пост занимал Максим Егоров, который подал заявление о досрочном прекращении полномочий. 

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На встрече с президентом России Владимиром Путиным, Евгений Первышов, участник программы «Время героев», выразил свою готовность возглавить администрацию Тамбовской области. Он подчеркнул, что намерен совместно с жителями региона преодолевать возникающие трудности. «Я… однозначно возьмусь за это нелёгкое дело. Я понимаю, что столкнусь с определёнными трудностями, но все эти трудности я рассчитываю преодолеть именно с населением, с жителями Тамбовской области. Это очень важно для меня, как вы и сказали, завоевать доверие», — сказал Первышов на встрече с президентом, о которой рассказал Кремль. Первышов — выпускник программы «Время героев» и ветеран СВО. Целью проекта является подготовка участников боевых действий на Украине к руководящим и управленческим должностям. Перед подписанием контракта с Минобороны РФ Первышов руководил Краснодаром около пяти лет. Ранее стало известно о назначении нового главы Тамбовской области. До подписания Путиным соответствующего указа данный пост занимал Максим Егоров, который подал заявление о досрочном прекращении полномочий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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