Стоявшую в пробках трассу в Челябинской области на три часа закроют для фур

Трассу М-5 в Челябинской области закроют на три часа из-за буровзрывных работ

05 ноября 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

На дороге М-5 «Урал» в Ашинском районе планируются буровзрывные работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Попавшим в заторы из-за снегопадов большегрузам вновь придется стоять в пробках на трассе М-5 в Челябинской области. Здесь временно перекроют движение в связи с продолжающейся реконструкцией дороги в Ашинском районе. Об этом рассказала пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «На участке с 1565 по 1576 километр дороги М-5 „Урал“ в Ашинском районе 5 ноября 2024 года закрывается дорожное движение. Ограничение будет действовать с 9 до 12 часов по местному времени. Оно связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ», — говорится в сообщении Упрдора. Водителям легковых авто предлагают воспользоваться объездной дорогой Аша — Миньяр — Сим. Для большегрузов и автобусов участок будет полностью закрыт. В Упрдоре также предупредили автолюбителей, что с 1 декабря буровзрывные работы будут проводиться или по вторникам, или по четвергам в зависимости от погоды. Как ранее писало URA.RU, на трассе М-5 в Челябинской области 3 и 4 ноября было затруднено движение из-за начавшегося снегопада. Пробки достигали десятков километров. В первой половине дня 4 ноября ситуация начала стабилизироваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попавшим в заторы из-за снегопадов большегрузам вновь придется стоять в пробках на трассе М-5 в Челябинской области. Здесь временно перекроют движение в связи с продолжающейся реконструкцией дороги в Ашинском районе. Об этом рассказала пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «На участке с 1565 по 1576 километр дороги М-5 „Урал“ в Ашинском районе 5 ноября 2024 года закрывается дорожное движение. Ограничение будет действовать с 9 до 12 часов по местному времени. Оно связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ», — говорится в сообщении Упрдора. Водителям легковых авто предлагают воспользоваться объездной дорогой Аша — Миньяр — Сим. Для большегрузов и автобусов участок будет полностью закрыт. В Упрдоре также предупредили автолюбителей, что с 1 декабря буровзрывные работы будут проводиться или по вторникам, или по четвергам в зависимости от погоды. Как ранее писало URA.RU, на трассе М-5 в Челябинской области 3 и 4 ноября было затруднено движение из-за начавшегося снегопада. Пробки достигали десятков километров. В первой половине дня 4 ноября ситуация начала стабилизироваться.