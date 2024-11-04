04 ноября 2024
03 ноября 2024

Стоявшую в пробках трассу в Челябинской области на три часа закроют для фур

Трассу М-5 в Челябинской области закроют на три часа из-за буровзрывных работ
© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд по строительству дорог с Кожевниковым Николаем. Челябинск, знак, движение запрещено, кирпич
На дороге М-5 «Урал» в Ашинском районе планируются буровзрывные работы Фото:

Попавшим в заторы из-за снегопадов большегрузам вновь придется стоять в пробках на трассе М-5 в Челябинской области. Здесь временно перекроют движение в связи с продолжающейся реконструкцией дороги в Ашинском районе. Об этом рассказала пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

«На участке с 1565 по 1576 километр дороги М-5 „Урал“ в Ашинском районе 5 ноября 2024 года закрывается дорожное движение. Ограничение будет действовать с 9 до 12 часов по местному времени. Оно связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ», — говорится в сообщении Упрдора.

Водителям легковых авто предлагают воспользоваться объездной дорогой Аша — Миньяр — Сим. Для большегрузов и автобусов участок будет полностью закрыт. В Упрдоре также предупредили автолюбителей, что с 1 декабря буровзрывные работы будут проводиться или по вторникам, или по четвергам в зависимости от погоды.

Как ранее писало URA.RU, на трассе М-5 в Челябинской области 3 и 4 ноября было затруднено движение из-за начавшегося снегопада. Пробки достигали десятков километров. В первой половине дня 4 ноября ситуация начала стабилизироваться.

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Попавшим в заторы из-за снегопадов большегрузам вновь придется стоять в пробках на трассе М-5 в Челябинской области. Здесь временно перекроют движение в связи с продолжающейся реконструкцией дороги в Ашинском районе. Об этом рассказала пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «На участке с 1565 по 1576 километр дороги М-5 „Урал“ в Ашинском районе 5 ноября 2024 года закрывается дорожное движение. Ограничение будет действовать с 9 до 12 часов по местному времени. Оно связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ», — говорится в сообщении Упрдора. Водителям легковых авто предлагают воспользоваться объездной дорогой Аша — Миньяр — Сим. Для большегрузов и автобусов участок будет полностью закрыт. В Упрдоре также предупредили автолюбителей, что с 1 декабря буровзрывные работы будут проводиться или по вторникам, или по четвергам в зависимости от погоды. Как ранее писало URA.RU, на трассе М-5 в Челябинской области 3 и 4 ноября было затруднено движение из-за начавшегося снегопада. Пробки достигали десятков километров. В первой половине дня 4 ноября ситуация начала стабилизироваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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