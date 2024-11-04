ТАСС: пресс-служба губернатора Ростовской области опровергла обыски у Голубева

Информация об обысках у покинувшего пост главы Ростовской области Василия Голубева не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе губернатора.
«Эта информация [о проводимых обысках] не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе во время разговора с ТАСС. Ранее местное издание 161.ру заявило со ссылкой на силовиков о проводимых обысках в кабинете Голубева.
В понедельник Голубев, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года, сообщил, что покидает пост главы региона. Вечером президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем, которому предложил пост врио главы региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.