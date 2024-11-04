04 ноября 2024

ТАСС: пресс-служба губернатора Ростовской области опровергла обыски у Голубева

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Обыски после отставки Голубева не проводились, отметили в пресс-службе губернатора
Обыски после отставки Голубева не проводились, отметили в пресс-службе губернатора Фото:

Информация об обысках у покинувшего пост главы Ростовской области Василия Голубева не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе губернатора.

«Эта информация [о проводимых обысках] не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе во время разговора с ТАСС. Ранее местное издание 161.ру заявило со ссылкой на силовиков о проводимых обысках в кабинете Голубева.

В понедельник Голубев, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года, сообщил, что покидает пост главы региона. Вечером президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем, которому предложил пост врио главы региона.

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Информация об обысках у покинувшего пост главы Ростовской области Василия Голубева не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе губернатора. «Эта информация [о проводимых обысках] не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе во время разговора с ТАСС. Ранее местное издание 161.ру заявило со ссылкой на силовиков о проводимых обысках в кабинете Голубева. В понедельник Голубев, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года, сообщил, что покидает пост главы региона. Вечером президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем, которому предложил пост врио главы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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