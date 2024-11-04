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В Ноябрьске спустя три месяца открыли движение на перекрестке

© Служба новостей «URA.RU»
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Отремонтированный перекресток теперь с круговым движением
Отремонтированный перекресток теперь с круговым движением Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) с 4 ноября открыто движение на перекрестке улиц Муравленко и 60 лет СССР. Ремонт участка стартовал еще 6 августа текущего года. О возобновлении движения власти города сообщили в соцсети.

«Проезд на перекрестке ул. Муравленко и 60 лет СССР открыт», — сообщили власти Ноябрьска в telegram-канале 4 ноября. Участок дороги был закрыт на ремонт еще 6 августа.

Движение на отремонтированном перекрестке теперь круговое. В мэрии отметили, что теперь горожанам станет проще добираться на работу и в Центральную городскую больницу.

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В Ноябрьске (ЯНАО) с 4 ноября открыто движение на перекрестке улиц Муравленко и 60 лет СССР. Ремонт участка стартовал еще 6 августа текущего года. О возобновлении движения власти города сообщили в соцсети. «Проезд на перекрестке ул. Муравленко и 60 лет СССР открыт», — сообщили власти Ноябрьска в telegram-канале 4 ноября. Участок дороги был закрыт на ремонт еще 6 августа. Движение на отремонтированном перекрестке теперь круговое. В мэрии отметили, что теперь горожанам станет проще добираться на работу и в Центральную городскую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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