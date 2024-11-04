04 ноября 2024
03 ноября 2024

Курганский дзюдоист Лаврентьев победил на соревнованиях в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по дзюдо на кубок губернатора. Челябинск, дзюдо, спорт, татами
Финал Континентальной лиги дзюдо прошел в Москве (архивное фото) Фото:

Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев стал победителем финала Континентальной лиги дзюдо. Об этом сообщили в управлении по физической культуре и спорту Курганской области.

«В выходные в Москве прошел финал Континентальной лиги дзюдо. Данил Лаврентьев в составе команды „Урал-Западная Сибирь“ стал победителем соревнований. Побеждаем с успехом!», — сообщили в telegram-канале управления.

В финале выступали клубы, представляющие Уральский и Сибирский федеральные округа, а также Казахстан. Команды «Урал-Западная Сибирь» и «Родина» (Екатеринбург), «Ичибан» (Челябинск), «Клуб дзюдо Кузбасса» (Кемерово), «Монолит» и МБУ ДО СШОР (Красноярск), «Триумф» (Барнаул), «Женыс» (Караганда) и «Тюмень-дзюдо» (Тюмень) боролись за право выступить в суперфинале.

Сообщалось, что Данил Лаврентьев поднялся на две позиции в мировом рейтинге. Курганский дзюдоист является серебряным призером Чемпионата Европы и многократным призером международных соревнований.

Данил Лаврентьев в составе команды «Урал-Западная Сибирь» стал победителем соревнований
Данил Лаврентьев в составе команды «Урал-Западная Сибирь» стал победителем соревнований
Фото:

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Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев стал победителем финала Континентальной лиги дзюдо. Об этом сообщили в управлении по физической культуре и спорту Курганской области. «В выходные в Москве прошел финал Континентальной лиги дзюдо. Данил Лаврентьев в составе команды „Урал-Западная Сибирь“ стал победителем соревнований. Побеждаем с успехом!», — сообщили в telegram-канале управления. В финале выступали клубы, представляющие Уральский и Сибирский федеральные округа, а также Казахстан. Команды «Урал-Западная Сибирь» и «Родина» (Екатеринбург), «Ичибан» (Челябинск), «Клуб дзюдо Кузбасса» (Кемерово), «Монолит» и МБУ ДО СШОР (Красноярск), «Триумф» (Барнаул), «Женыс» (Караганда) и «Тюмень-дзюдо» (Тюмень) боролись за право выступить в суперфинале. Сообщалось, что Данил Лаврентьев поднялся на две позиции в мировом рейтинге. Курганский дзюдоист является серебряным призером Чемпионата Европы и многократным призером международных соревнований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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