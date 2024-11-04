Развлечения Спорт Курганский дзюдоист Лаврентьев победил на соревнованиях в Москве. Фото 05 ноября 2024 в 02:10 Размер текста - 17 + Финал Континентальной лиги дзюдо прошел в Москве (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев стал победителем финала Континентальной лиги дзюдо. Об этом сообщили в управлении по физической культуре и спорту Курганской области. «В выходные в Москве прошел финал Континентальной лиги дзюдо. Данил Лаврентьев в составе команды „Урал-Западная Сибирь“ стал победителем соревнований. Побеждаем с успехом!», — сообщили в telegram-канале управления. В финале выступали клубы, представляющие Уральский и Сибирский федеральные округа, а также Казахстан. Команды «Урал-Западная Сибирь» и «Родина» (Екатеринбург), «Ичибан» (Челябинск), «Клуб дзюдо Кузбасса» (Кемерово), «Монолит» и МБУ ДО СШОР (Красноярск), «Триумф» (Барнаул), «Женыс» (Караганда) и «Тюмень-дзюдо» (Тюмень) боролись за право выступить в суперфинале. Сообщалось, что Данил Лаврентьев поднялся на две позиции в мировом рейтинге. Курганский дзюдоист является серебряным призером Чемпионата Европы и многократным призером международных соревнований. Данил Лаврентьев в составе команды «Урал-Западная Сибирь» стал победителем соревнований Спорт в Курганской области, telegram Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев стал победителем финала Континентальной лиги дзюдо. Об этом сообщили в управлении по физической культуре и спорту Курганской области. «В выходные в Москве прошел финал Континентальной лиги дзюдо. Данил Лаврентьев в составе команды „Урал-Западная Сибирь“ стал победителем соревнований. Побеждаем с успехом!», — сообщили в telegram-канале управления. В финале выступали клубы, представляющие Уральский и Сибирский федеральные округа, а также Казахстан. Команды «Урал-Западная Сибирь» и «Родина» (Екатеринбург), «Ичибан» (Челябинск), «Клуб дзюдо Кузбасса» (Кемерово), «Монолит» и МБУ ДО СШОР (Красноярск), «Триумф» (Барнаул), «Женыс» (Караганда) и «Тюмень-дзюдо» (Тюмень) боролись за право выступить в суперфинале. Сообщалось, что Данил Лаврентьев поднялся на две позиции в мировом рейтинге. Курганский дзюдоист является серебряным призером Чемпионата Европы и многократным призером международных соревнований. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям