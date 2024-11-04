Языковые патрули приступили к работе в городе Ивано-Франковск на западе Украины. Об этом заявляет украинский телеканал «Пятый».
«Языковые патрули начали работу в Ивано-Франковске», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале медиа. В публикации также сказано, что специальные инспекторы приглашают местных на бесплатные курсы украинского языка.
В опубликованной в telegram-канале «Пятого» видеозаписи показано, как волонтерка из языкового патруля предложила русскоговорящей жительнице пройти курсы украинского. В ответ женщина сообщила, что покинет город уже на следующий день.
После событий 2014 года, когда произошел государственный переворот на Украине, местные власти начали активные действия не только против советского наследия, но и против всего, что ассоциируется с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада Украины приняла закон, обязывающий использование украинского языка во всех сферах общественной жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что украинские власти последовательно следуют политике агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции, передает РТ.
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