«Коммерсант»: ставки по вкладам в России подошли к историческому рекорду

Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках России второй раз в истории превысила отметку 20% годовых и приблизилась к историческому рекорду. Об этом сообщает газета «Коммерсант» и делится общим обзором рыночной ситуации.
«Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках второй раз в истории превысила отметку 20% годовых. Эксперты считают, что исторический рекорд будет побит в начале ноября», — передает газета.
Также издание сообщает, что в период новогодних акций ставки рискуют и вовсе достичь 30% годовых. Крупные финансовые учреждения остаются в выигрыше благодаря возможности увеличивать ставки на фоне снижения стоимости привлечения средств.
В то же время, малые банки практически прекратили конкуренцию за вклады из-за сокращения кредитной активности. По информации Банка России, опубликованной в начале ноября, в третьей декаде октября 2024 года средняя максимальная ставка по депозитам в крупных банках достигла 20,17% годовых. Этот показатель был выше только в первую декаду марта 2022 года, когда он составлял 20,51% годовых.
Отмечается, что подъем ставок был реакцией на последнее увеличение ключевой ставки Центральным банком на 2 процентных пункта до 21% в конце октября. С начала года средняя ставка по депозитам увеличилась на 5 процентных пунктов, причем 2,7 пункта прибавки произошли в последние два месяца. Учитывая, что Центральный банк не планирует останавливаться на достигнутом в повышении ключевой ставки, ожидается дальнейший рост ставок по депозитам, который может превысить рекорд прошлого года уже в начале ноября.
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