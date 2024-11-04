В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в День народного единства 4 ноября в церемониальной обстановке вручили паспорта России подросткам-активистам «Движения первых». Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Я могу порадоваться за тех ребят, которые стали полноценными гражданами РФ, получив первый в своей жизни документ — паспорт гражданина России, еще и в такой знаковый день в рамках „Движения первых“. Я думаю, что у ребят этот день останется в памяти навсегда», — заявил Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Церемония состоялась в рамках проекта «Мы — граждане России!». Мэр города отдельно поздравил молодых людей с получением главного документа каждого гражданина Российской Федерации.
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