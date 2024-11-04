04 ноября 2024
03 ноября 2024

На пожаре в частном доме в Тюмени погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал
В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал Фото:

В Тюмени в частном доме на улице Почтовой в ночь на 5 ноября произошел пожар. По информации областного Управления МЧС, в результате произошедшего погиб один человек.

«Пятого ноября 2024 года в третьем часу ночи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Тюмени на улице Почтовой. К сожалению, на пожаре погиб один человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что также в результате произошедшего еще один человек пострадал.

К моменту прибытия спасателей весь дом был охвачен огнем. Причины возгорания устанавливаются.

Причины пожара устанавливаются
Причины пожара устанавливаются
Фото:

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В Тюмени в частном доме на улице Почтовой в ночь на 5 ноября произошел пожар. По информации областного Управления МЧС, в результате произошедшего погиб один человек. «Пятого ноября 2024 года в третьем часу ночи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Тюмени на улице Почтовой. К сожалению, на пожаре погиб один человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что также в результате произошедшего еще один человек пострадал. К моменту прибытия спасателей весь дом был охвачен огнем. Причины возгорания устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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