В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал
В Тюмени в частном доме на улице Почтовой в ночь на 5 ноября произошел пожар. По информации областного Управления МЧС, в результате произошедшего погиб один человек.
«Пятого ноября 2024 года в третьем часу ночи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Тюмени на улице Почтовой. К сожалению, на пожаре погиб один человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что также в результате произошедшего еще один человек пострадал.
К моменту прибытия спасателей весь дом был охвачен огнем. Причины возгорания устанавливаются.
Причины пожара устанавливаются
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