04 ноября 2024

В Академическом Porsche снес шумовой экран, полностью парализовав движение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль военных духовых оркестров "Фанфары Прикамья". Пермь, инспектор дпс, жезл дпс, инспектор гибдд
Информация о пострадавших не уточняется Фото:

В Екатеринбурге утром 5 ноября на улице Вильгельма де Генина автомобили Mitsubishi и Porsche столкнулись прямо на трамвайных путях, снеся шумозащитные экраны. Из-за аварии на выезде из Академического района выстроилась пробка, рассказал URA.RU читатель.

«Две иномарки попали в аварию на улице Вильгельма де Генина. Одна из них снесла ограждение. На участке сразу же образовалась пробка. Объехать участок тяжело», — пояснил собеседник.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 5 ноября на улице Вильгельма де Генина автомобили Mitsubishi и Porsche столкнулись прямо на трамвайных путях, снеся шумозащитные экраны. Из-за аварии на выезде из Академического района выстроилась пробка, рассказал URA.RU читатель. «Две иномарки попали в аварию на улице Вильгельма де Генина. Одна из них снесла ограждение. На участке сразу же образовалась пробка. Объехать участок тяжело», — пояснил собеседник. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...