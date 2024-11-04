Информация о пострадавших не уточняется
В Екатеринбурге утром 5 ноября на улице Вильгельма де Генина автомобили Mitsubishi и Porsche столкнулись прямо на трамвайных путях, снеся шумозащитные экраны. Из-за аварии на выезде из Академического района выстроилась пробка, рассказал URA.RU читатель.
«Две иномарки попали в аварию на улице Вильгельма де Генина. Одна из них снесла ограждение. На участке сразу же образовалась пробка. Объехать участок тяжело», — пояснил собеседник.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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