04 ноября 2024

Массовая драка произошла в Челябинске в финале чемпионата России по регболу. Видео

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Драка произошла на площадке в Челябинске (архивное фото) Фото:

Массовая драка с участием спортсменов и зрителей произошла в Челябинске в финале чемпионата России по регболу. Эпизод попал в трансляцию финального матча.

«В заключительном матче на поле встретились сборные Красноярского края и Чувашской республики. Драка произошла на 14-й минуте первого периода, когда команда из Красноярска вела со счетом 6:2», — говорится в трансляции.

Игроки обеих команд схлестнулись в драке на паркете. Спустя время помахать кулаками выбежали и зрители. Когда страсти улеглись, сборные продолжили игру.

Чемпионом России по регболу в 2024 году стала сборная Красноярского края, на втором месте Чувашская республика. Третье место заняли спортсмены Новосибирской области. Регби — контактный командный вид спорта, является синтезом сразу трех видов спорта: баскетбола, борьбы и регби.

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Массовая драка с участием спортсменов и зрителей произошла в Челябинске в финале чемпионата России по регболу. Эпизод попал в трансляцию финального матча. «В заключительном матче на поле встретились сборные Красноярского края и Чувашской республики. Драка произошла на 14-й минуте первого периода, когда команда из Красноярска вела со счетом 6:2», — говорится в трансляции. Игроки обеих команд схлестнулись в драке на паркете. Спустя время помахать кулаками выбежали и зрители. Когда страсти улеглись, сборные продолжили игру. Чемпионом России по регболу в 2024 году стала сборная Красноярского края, на втором месте Чувашская республика. Третье место заняли спортсмены Новосибирской области. Регби — контактный командный вид спорта, является синтезом сразу трех видов спорта: баскетбола, борьбы и регби.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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