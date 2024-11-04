Массовая драка с участием спортсменов и зрителей произошла в Челябинске в финале чемпионата России по регболу. Эпизод попал в трансляцию финального матча.
«В заключительном матче на поле встретились сборные Красноярского края и Чувашской республики. Драка произошла на 14-й минуте первого периода, когда команда из Красноярска вела со счетом 6:2», — говорится в трансляции.
Игроки обеих команд схлестнулись в драке на паркете. Спустя время помахать кулаками выбежали и зрители. Когда страсти улеглись, сборные продолжили игру.
Чемпионом России по регболу в 2024 году стала сборная Красноярского края, на втором месте Чувашская республика. Третье место заняли спортсмены Новосибирской области. Регби — контактный командный вид спорта, является синтезом сразу трех видов спорта: баскетбола, борьбы и регби.
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