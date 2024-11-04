04 ноября 2024

Трассу между Челябинском и Магнитогорском заносит снегом. Видео

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Челябинская ГАИ попросила водителей не выезжать на трассы из-за снегопада Фото:

Дорогу между Челябинском и Магнитогорском Челябинской области заносит снегом. Областная ГАИ попросила водителей не выезжать на трассу без крайней необходимости.

«Дорожная обстановка на 53 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск. — идут осадки в виде снега. Техника работает. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям по возможности воздержаться от дальних поездок», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме. Ранее синоптики предупреждали об обильных снегопадах, которые обрушатся на регион в начале ноября.

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Дорогу между Челябинском и Магнитогорском Челябинской области заносит снегом. Областная ГАИ попросила водителей не выезжать на трассу без крайней необходимости. «Дорожная обстановка на 53 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск. — идут осадки в виде снега. Техника работает. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям по возможности воздержаться от дальних поездок», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме. Ранее синоптики предупреждали об обильных снегопадах, которые обрушатся на регион в начале ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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