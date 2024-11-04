Дорогу между Челябинском и Магнитогорском Челябинской области заносит снегом. Областная ГАИ попросила водителей не выезжать на трассу без крайней необходимости.
«Дорожная обстановка на 53 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск. — идут осадки в виде снега. Техника работает. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям по возможности воздержаться от дальних поездок», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме. Ранее синоптики предупреждали об обильных снегопадах, которые обрушатся на регион в начале ноября.
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