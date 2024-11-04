Бывший инженер тагильского «Уралвагонзавода» Данил Мухаметов, отдавший чертежи спецслужбам Украины, приговорен к колонии. Такое решение принял Свердловский областной суд в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.
«Признать виновным и назначить 16 лет колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей», — вынес вердикт судья Андрей Минеев. Вину осужденный признал частично, уточнили в областном суде. В прениях гособвинитель просил для Данила 17 лет колонии. «Мотивов у меня нет. Что могу сказать. С супругой связь поддерживаю», — ответил журналистам Данил.
Данил и его жена Виктория были задержаны оперативниками ФСБ в прошлом году. По версии следствия, они за 100 тысяч рублей отдали военные схемы Украине. У девушки был доступ к чертежам, а объяснять их ей помогал супруг. Виктория полностью признала вину. Дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. 11 октября суд приговорил ее к 12,5 годам колонии и штрафу 300 тысяч рублей.
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