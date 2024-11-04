Свердловчанин отдал военные схемы спецслужбам Украины и получил срок. Фото, видео

Экс-сотруднику «Уралвагонзавода» дали 16 лет за передачу чертежей на Украину

05 ноября 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Данила Мухаметова осудили на 16 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший инженер тагильского «Уралвагонзавода» Данил Мухаметов, отдавший чертежи спецслужбам Украины, приговорен к колонии. Такое решение принял Свердловский областной суд в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Признать виновным и назначить 16 лет колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей», — вынес вердикт судья Андрей Минеев. Вину осужденный признал частично, уточнили в областном суде. В прениях гособвинитель просил для Данила 17 лет колонии. «Мотивов у меня нет. Что могу сказать. С супругой связь поддерживаю», — ответил журналистам Данил. Данил и его жена Виктория были задержаны оперативниками ФСБ в прошлом году. По версии следствия, они за 100 тысяч рублей отдали военные схемы Украине. У девушки был доступ к чертежам, а объяснять их ей помогал супруг. Виктория полностью признала вину. Дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. 11 октября суд приговорил ее к 12,5 годам колонии и штрафу 300 тысяч рублей. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший инженер тагильского «Уралвагонзавода» Данил Мухаметов, отдавший чертежи спецслужбам Украины, приговорен к колонии. Такое решение принял Свердловский областной суд в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Признать виновным и назначить 16 лет колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей», — вынес вердикт судья Андрей Минеев. Вину осужденный признал частично, уточнили в областном суде. В прениях гособвинитель просил для Данила 17 лет колонии. «Мотивов у меня нет. Что могу сказать. С супругой связь поддерживаю», — ответил журналистам Данил. Данил и его жена Виктория были задержаны оперативниками ФСБ в прошлом году. По версии следствия, они за 100 тысяч рублей отдали военные схемы Украине. У девушки был доступ к чертежам, а объяснять их ей помогал супруг. Виктория полностью признала вину. Дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. 11 октября суд приговорил ее к 12,5 годам колонии и штрафу 300 тысяч рублей.