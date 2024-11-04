Челябинск готовится к приходу Скандинавского циклона, ожидается значительное ухудшение погодных условий. Как сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, снегоуборочная техника будет контролироваться онлайн через систему «ГЛОНАСС».
«На Челябинск надвигается Скандинавский циклон. Выход дорожной техники будет мониторить система „ГЛОНАСС“. Обещают мокрый снег, снегопад. Вчера перепроверяли технику», — сообщил Ксензов.
Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин потребовал активизировать меры по борьбе с гололедом в городе. На аппаратном совещании он подчеркнул необходимость усиления противогололедных мероприятий в связи с понижением температур и ожидаемыми осадками. Это касается также зон, прилегающих к остановкам общественного транспорта. На неделе планируется начать работы по очистке дворовых территорий от снега. Для выполнения плана будет задействовано около 1400 дворников.
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