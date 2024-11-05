Главком ВСУ заявил об активности российской армии на юге Украины

На юге Украины российская армия действует очень активно, рассказал Сырский (на фото) Зеленскому
На юге Украины видна сильная активность российской армии. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на главкома ВСУ Александра Сырского.
«Но видим также активность россиян на юге Украины», — передал Зеленский доклад Сырского. Видео со «ставки» украинский лидер разместил в своем telegram-канале.
Ранее Сырский в соцсетях рассказал, что нынешнее наступление России является самым мощным с начала СВО. По его словам, в украинской армии необходимо «обновление ресурсов» для сдерживания атак.
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