Детей из школы в челябинском селе из-за условий переводят в Свердловскую область

26 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Условия в григорьевской школе не устроили многодетную мать Ольгу Сегаль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Детей из школы в селе Григорьевка Каслинского района (Челябинская область) из-за условий стали переводить в учебные заведения Свердловской области. Как 25 сентября URA.RU рассказала мать семерых детей Ольга Сегаль, документы на пятиклассника Федора для перевода она забрала. «Снесли туалет, починили крыльцо и покрасили стены. На этом все. Несмотря на сотни писем и жалоб, денег на ремонт школы никто не выделил», — сообщила URA.RU Сегаль. До текущего учебного года дети были вынуждены выходить в туалет на улице. Теперь нужду справляют в помещении спортзала. Но добираться до него приходится по улице. Многие одеваться не хотят, выбегают на холод и простывают. Сегаль подсчитала, что расстояние до объекта составляет 70 метров. В депутатском корпусе назвали другую цифру. «Сейчас ученики ходят в теплый туалет в пристрое за 20 метров. Ситуация неоднозначная. Новую школу никто строить не будет: есть параметры, есть количество детей, населения. Раньше в Никольское Свердловской области детей возили, в Тюбуке хорошая школа, в детском саду там бассейн восстановили. А в григорьевской школе новый туалет, скорей всего, появится в будущем году», — заявил URA.RU председатель собрания депутатов района Игорь Дятлов. Школа состоит из трех зданий. Как URA.RU рассказали в челябинском минобразования, обучается в учреждении 50 человек, из которых на подвозе — 16. Школа состоит из трех отдельных зданий. Местные власти решают вопрос, чтобы второй санузел появился в одном из них. «Условия обучения неудовлетворительные. В несущих крышу балках в спортзале пошли трещины. А если снежный покров будет толстый?», — задалась вопросом собеседница URA.RU. В районном управлении образования информагентство заверили, что ситуация находится на контроле. Школа располагается в здании, признанном объектом культурного наследия. Учреждение является малокомплектным, перед началом учебного года его приняли как готовое к образовательному процессу, сказала начальник Татьяна Голунова. И добавила, что о закрытии и доставке детей в другие учебные заведения речи не идет. Для этого бы потребовалось согласие родителей. В семье Сегаль обучение в Григорьевке продолжает семиклассник Степан. Мама не уверена, что заканчивать ребенок будет это же учебное заведение. Балки на потолке спортзала дали трещины Фото: Ольга Сегаль Родители беспокоятся, что перекрытия не выдержат и обрушатся Фото: Ольга Сегаль Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детей из школы в селе Григорьевка Каслинского района (Челябинская область) из-за условий стали переводить в учебные заведения Свердловской области. Как 25 сентября URA.RU рассказала мать семерых детей Ольга Сегаль, документы на пятиклассника Федора для перевода она забрала. «Снесли туалет, починили крыльцо и покрасили стены. На этом все. Несмотря на сотни писем и жалоб, денег на ремонт школы никто не выделил», — сообщила URA.RU Сегаль. До текущего учебного года дети были вынуждены выходить в туалет на улице. Теперь нужду справляют в помещении спортзала. Но добираться до него приходится по улице. Многие одеваться не хотят, выбегают на холод и простывают. Сегаль подсчитала, что расстояние до объекта составляет 70 метров. В депутатском корпусе назвали другую цифру. «Сейчас ученики ходят в теплый туалет в пристрое за 20 метров. Ситуация неоднозначная. Новую школу никто строить не будет: есть параметры, есть количество детей, населения. Раньше в Никольское Свердловской области детей возили, в Тюбуке хорошая школа, в детском саду там бассейн восстановили. А в григорьевской школе новый туалет, скорей всего, появится в будущем году», — заявил URA.RU председатель собрания депутатов района Игорь Дятлов. Школа состоит из трех зданий. Как URA.RU рассказали в челябинском минобразования, обучается в учреждении 50 человек, из которых на подвозе — 16. Школа состоит из трех отдельных зданий. Местные власти решают вопрос, чтобы второй санузел появился в одном из них. «Условия обучения неудовлетворительные. В несущих крышу балках в спортзале пошли трещины. А если снежный покров будет толстый?», — задалась вопросом собеседница URA.RU. В районном управлении образования информагентство заверили, что ситуация находится на контроле. Школа располагается в здании, признанном объектом культурного наследия. Учреждение является малокомплектным, перед началом учебного года его приняли как готовое к образовательному процессу, сказала начальник Татьяна Голунова. И добавила, что о закрытии и доставке детей в другие учебные заведения речи не идет. Для этого бы потребовалось согласие родителей. В семье Сегаль обучение в Григорьевке продолжает семиклассник Степан. Мама не уверена, что заканчивать ребенок будет это же учебное заведение.