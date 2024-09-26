Прокуратура Каслей начала проверку после публикации URA.RU о школьном туалете

Каслинская городская прокуратура организовала проверку по публикации информационного агентства URA.RU «Детей из школы в челябинском селе из-за плохих условий переводят в Свердловскую область». В материале сообщалось о ненадлежащем состоянии здания школы в селе Григорьевка и о том, что дети вынуждены зимой добираться до туалета через улицу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«Прокуратура с привлечением специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по области проверит соблюдение прав несовершеннолетних и их условия обучения. По итогам проверки будет дана оценка исполнению закона об образовании», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Как рассказала ранее URA.RU мать семерых детей Ольга Сегаль, до текущего учебного года дети были вынуждены выходить в туалет на улице. Теперь нужду справляют в помещении спортзала. Но добираться до него приходится по улице. Многие дети одеваться не хотят, выбегают на холод и простывают.
Условия обучения Сегаль также назвала неудовлетворительными. В несущих крышу балках в спортзале пошли трещины. В районном управлении образования заверили, что ситуация находится на контроле. Школа располагается в здании, признанном объектом культурного наследия.
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