Прокуратура Каслей начала проверку после публикации URA.RU о школьном туалете

26 сентября 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Результаты проверки школы в Каслях находятся на контроле прокуратуры области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Каслинская городская прокуратура организовала проверку по публикации информационного агентства URA.RU «Детей из школы в челябинском селе из-за плохих условий переводят в Свердловскую область». В материале сообщалось о ненадлежащем состоянии здания школы в селе Григорьевка и о том, что дети вынуждены зимой добираться до туалета через улицу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «Прокуратура с привлечением специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по области проверит соблюдение прав несовершеннолетних и их условия обучения. По итогам проверки будет дана оценка исполнению закона об образовании», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как рассказала ранее URA.RU мать семерых детей Ольга Сегаль, до текущего учебного года дети были вынуждены выходить в туалет на улице. Теперь нужду справляют в помещении спортзала. Но добираться до него приходится по улице. Многие дети одеваться не хотят, выбегают на холод и простывают. Условия обучения Сегаль также назвала неудовлетворительными. В несущих крышу балках в спортзале пошли трещины. В районном управлении образования заверили, что ситуация находится на контроле. Школа располагается в здании, признанном объектом культурного наследия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каслинская городская прокуратура организовала проверку по публикации информационного агентства URA.RU «Детей из школы в челябинском селе из-за плохих условий переводят в Свердловскую область». В материале сообщалось о ненадлежащем состоянии здания школы в селе Григорьевка и о том, что дети вынуждены зимой добираться до туалета через улицу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «Прокуратура с привлечением специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по области проверит соблюдение прав несовершеннолетних и их условия обучения. По итогам проверки будет дана оценка исполнению закона об образовании», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как рассказала ранее URA.RU мать семерых детей Ольга Сегаль, до текущего учебного года дети были вынуждены выходить в туалет на улице. Теперь нужду справляют в помещении спортзала. Но добираться до него приходится по улице. Многие дети одеваться не хотят, выбегают на холод и простывают. Условия обучения Сегаль также назвала неудовлетворительными. В несущих крышу балках в спортзале пошли трещины. В районном управлении образования заверили, что ситуация находится на контроле. Школа располагается в здании, признанном объектом культурного наследия.