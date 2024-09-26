Прокуратура Каслей начала проверку после публикации URA.RU о школьном туалете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура
Результаты проверки школы в Каслях находятся на контроле прокуратуры области Фото:

Каслинская городская прокуратура организовала проверку по публикации информационного агентства URA.RU «Детей из школы в челябинском селе из-за плохих условий переводят в Свердловскую область». В материале сообщалось о ненадлежащем состоянии здания школы в селе Григорьевка и о том, что дети вынуждены зимой добираться до туалета через улицу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура с привлечением специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по области проверит соблюдение прав несовершеннолетних и их условия обучения. По итогам проверки будет дана оценка исполнению закона об образовании», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как рассказала ранее URA.RU мать семерых детей Ольга Сегаль, до текущего учебного года дети были вынуждены выходить в туалет на улице. Теперь нужду справляют в помещении спортзала. Но добираться до него приходится по улице. Многие дети одеваться не хотят, выбегают на холод и простывают.

Условия обучения Сегаль также назвала неудовлетворительными. В несущих крышу балках в спортзале пошли трещины. В районном управлении образования заверили, что ситуация находится на контроле. Школа располагается в здании, признанном объектом культурного наследия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каслинская городская прокуратура организовала проверку по публикации информационного агентства URA.RU «Детей из школы в челябинском селе из-за плохих условий переводят в Свердловскую область». В материале сообщалось о ненадлежащем состоянии здания школы в селе Григорьевка и о том, что дети вынуждены зимой добираться до туалета через улицу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «Прокуратура с привлечением специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по области проверит соблюдение прав несовершеннолетних и их условия обучения. По итогам проверки будет дана оценка исполнению закона об образовании», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как рассказала ранее URA.RU мать семерых детей Ольга Сегаль, до текущего учебного года дети были вынуждены выходить в туалет на улице. Теперь нужду справляют в помещении спортзала. Но добираться до него приходится по улице. Многие дети одеваться не хотят, выбегают на холод и простывают. Условия обучения Сегаль также назвала неудовлетворительными. В несущих крышу балках в спортзале пошли трещины. В районном управлении образования заверили, что ситуация находится на контроле. Школа располагается в здании, признанном объектом культурного наследия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...