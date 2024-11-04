04 ноября 2024

В Пермском крае не хватает трети следователей МВД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больше всего не хватает следователей в Перми, Добрянке и Кудымкаре
Больше всего не хватает следователей в Перми, Добрянке и Кудымкаре Фото:

Некомплект следователей, работающих в ГУ МВД по Пермскому краю, составляет более 30%. По данным за первое полугодие, в следственном управлении вакантно свыше 300 мест. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительном ведомстве.

«Штатная численность главного следственного управления краевого ГУ МВД составляет 1 001 человек. При этом 311 мест остаются вакантными. Некомплект личного состава следователей составляет 31,7%», — пояснил собеседник агентства.

Хуже всего с кадрами в Кудымкарском и Добрянском округах. Там некомплект следователей составляет 66,7% сотрудников. В УМВД по городу Перми не хватает 119 следователей, что составляет 33% от их общего числа. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Некомплект следователей, работающих в ГУ МВД по Пермскому краю, составляет более 30%. По данным за первое полугодие, в следственном управлении вакантно свыше 300 мест. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительном ведомстве. «Штатная численность главного следственного управления краевого ГУ МВД составляет 1 001 человек. При этом 311 мест остаются вакантными. Некомплект личного состава следователей составляет 31,7%», — пояснил собеседник агентства. Хуже всего с кадрами в Кудымкарском и Добрянском округах. Там некомплект следователей составляет 66,7% сотрудников. В УМВД по городу Перми не хватает 119 следователей, что составляет 33% от их общего числа. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...