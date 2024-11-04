В Пермском крае не хватает трети следователей МВД

Некомплект следователей, работающих в ГУ МВД по Пермскому краю, составляет более 30%. По данным за первое полугодие, в следственном управлении вакантно свыше 300 мест. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительном ведомстве.
«Штатная численность главного следственного управления краевого ГУ МВД составляет 1 001 человек. При этом 311 мест остаются вакантными. Некомплект личного состава следователей составляет 31,7%», — пояснил собеседник агентства.
Хуже всего с кадрами в Кудымкарском и Добрянском округах. Там некомплект следователей составляет 66,7% сотрудников. В УМВД по городу Перми не хватает 119 следователей, что составляет 33% от их общего числа. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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